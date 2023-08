Red Bull Quatro em Quadra: o que é que o Brasil tem pra Final Mundial

se aproxima e o Brasil vai pra Alemanha com o que tem de melhor no futebol 4x4. Campeões da seletiva nacional, Os Guri FC, de Porto Alegre, e As Que Ninguém Quer, de Recife, já ativaram novamente o 'modo competição' e querem varrer a concorrência na disputa para ser o primeiro campeão mundial do torneio. E para não serem pegos de surpresa nessa caminhada, os brasileiros têm seus trunfos e sabem muito bem quando e como usá-los. Os jogos decisivos acontecem entre 3 e 5 de agosto, nas instalações do

É bom que as adversárias d'As que Ninguém Quer tenham em conta uma coisa: levar a definição do vencedor para o x1 é arranjar uma boa dor de cabeça. As campeãs brasileiras na categoria feminina dobram a aposta em Debinha, que tem o 1 contra 1 como ponto forte do seu jogo. Foi dela o gol que carimbou o passaporte da equipe para a Alemanha.

