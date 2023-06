Red Bull Quatro em Quadra: ó quem vai pra Final Mundial

O Red Bull Quatro em Quadra rodou por Recife, Porto Alegre e São Paulo antes de finalmente conhecer os seus dois melhores times. Bragança Paulista recebeu a Final Nacional e definiu quem são os times que vão pra Leipzig em agosto disputar o título mundial: As Que Ninguém Quer (categoria feminina) e Os Guri FC (misto).

A decisão pelas vagas reuniu os três campeões regionais de cada categoria. O formato de disputa foi simples: jogos entre si e uma final com as duas equipes com melhor pontuação. Avançaram Os Guri FC, de Porto Alegre, e Eurose7e, de Recife, no misto, e As Que Ninguém Quer, de Recife, e Resenha 013, de São Paulo, no feminino.

Bola rolou no Estádio Cícero de Souza Marques © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Confiança premiada

Além da bola redonda, as meninas do time As Que Ninguém Quer ganham pontos pela autoestima. O nome do time é um recado sem rodeios para as adversárias: estão mesmo prontas pra encarar essa pedreira?

Na estreia, as pernambucanas golearam as Ousadas, de Porto Alegre, por 10 a 2, com direito a três gols no minuto final (gols no primeiro e último minutos valem o dobro). Depois, passaram pelo Resenha 013 por 2 a 1, rivais que voltariam a vencer na final por 1 a 0, com definição no x1 após 0 a 0 no tempo regulamentar. O cheque das campeãs foi entregue pelos zagueiros Léo Ortiz e Lucas Cunha, do Red Bull Bragantino .

As Que Ninguém Quer fizeram campanha 100% na Final Nacional © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

"Entramos em campo desde o primeiro jogo nos divertindo, mas com responsabilidade. Temos que ir pra Alemanha do mesmo jeito que a gente jogou as classificatórias no Brasil: com alegria", diz Debinha, autora do gol do título e meia do time profissional do Sport.

Vaga na raça

Com Os Guri FC não existe bola perdida. Cada dividida e cada recuperação vale um grito, uma vibração. E foi nessa pegada que a equipe ficou com a vaga na decisão ao bater o Eurose7e por 1 a 0 e empatar por 2 a 2 com o Comigo Não Tá, de São Paulo. No jogo derradeiro, os caras venceram o Eurose7e por 2 a 0.

Os Guri FC foi vibração pura no campo do Cícero de Souza Marques © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

"Nosso estilo de jogo é inspirado na dupla Grenal. Em Porto Alegre, os times jogam assim: vibrando, dando carrinho e não desistindo de nenhuma bola", conta o capitão Rafael. "A expectativa pro Mundial é a melhor possível. Nosso time marca muito, mas também tem qualidade com a bola no pé", diz.

É assim que funciona

Além das disputas 4x4 em um campo com dimensões reduzidas, sem goleiros e sem poder pisar na área delimitada próxima ao gol, o Red Bull Quatro em Quadra tem outro ingrediente que torna tudo ainda mais imprevisível: gols marcados no primeiro e no último minuto valem o dobro. Além do Brasil, outros 26 países terão representantes na Final Mundial.

Olha os melhores cliques 📸 da final do Red Bull Quatro em Quadra

