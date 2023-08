O mundo aos pés! EUA e Áustria levam o Red Bull Quatro em Quadra

Áustria e Estados Unidos agora têm outra coisa em comum no futebol além do fato de abrigarem times Red Bull em suas ligas: os dois países são os primeiros campeões mundiais do

Na categoria mista, a Áustria precisou fazer uma campanha de recuperação depois de perder os seus dois primeiros jogos, contra Holanda e Brasil. A equipe, porém, juntou os cacos e bateu Finlândia, Arábia Saudita e Kuwait. Embalados, os austríacos tiraram Bulgária e Romênia do caminho antes de darem o troco na Holanda com gol decisivo no x1. Na final, vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Sul.

"[O Red Bull Quatro em Quadra ] é especial porque você pode estar perdendo por 0 a 2 e, de repente, no primeiro e no último minutos de uma partida, com apenas um gol, dar a volta por cima. Esse formato dá esperança e te motiva a dar tudo de si até o último segundo", disse Dilan Mojica, capitão do time campeão.

