O vendedor de tropeiro que virou atacante do Red Bull Salzburg

"Ficávamos sempre na porta do Mineirão e no Parque Municipal de Belo Horizonte. Primeiro eu ia mais no parque, porque era menos 'muvuca', mas depois passei a ir para o Mineirão também. No começo eu tinha um pouco de vergonha dos clientes. Ficava com medo de me zoarem. Mas, com o passar do tempo, me acostumei e ficou cada vez mais bacana", disse ele à ESPN.