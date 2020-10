Onde estão os campeões europeus sub-19 pelo Red Bull Salzburg

Ser campeão do principal torneio de sua categoria eliminando, pela ordem, Manchester City, PSG, Atlético de Madrid e Barcelona é tarefas pra poucos times no mundo. Um deles é o Red Bull Salzburg .

A Uefa Youth League, a Liga dos Campeões sub-19, já havia consagrado em suas primeiras edições Barcelona e Chelsea, clubes reconhecidos por forjar novos craques. Mas a temporada 2016/2017 apresentou ao mundo uma nova escola de jovens valores. E ela não vinha dos grandes centros europeus. Vinha de Salzburg, na Áustria.

Esse time do Red Bull Salzburg botou medo nos seus adversários © GEPA pictures

Correndo por fora, o Red Bull Salzburg goleou o PSG nas oitavas com um surpreendente 5 a 0 (fora o baile). Na final fez 2 a 1 no Benfica, que revelava João Félix, hoje no Atlético de Madrid. Era o primeiro título europeu de um time Red Bull .

Três anos se passaram e muita coisa aconteceu com aqueles caras que colocaram o Red Bull Salzburg nos livros do futebol europeu. A seguir, você fica sabendo o paradeiro dos 14 jogadores e do técnico que enfrentaram o Benfica na decisão.

Bartlomiej Zynel

Goleiro, 22 anos

Clube atual: Wizla Plock (POL)

Barlomiej Zynel © GEPA pictures

Titular em oito dos nove jogos, Zynel deixou o Salzburg em 2018 para jogar pelo Wizla Plock. Foi essencial na disputa por pênaltis contra o Manchester City, defendendo uma das cobranças.

Luca Meisl

Zagueiro, 21 anos

Clube atual: SV Ried (AUT)

Luca Meisl © GEPA pictures

Destaque no setor defensivo, Meisl subiu na sequência ao time profissional do Salzburg, mas fez apenas dois jogos. Passou pelo St. Polten antes de assinar com o SV Ried para esta temporada.

Igor Júlio

Zagueiro, 22 anos

Clube atual: Fiorentina (ITA)

Igor Júlio © GEPA pictures

Cria do Red Bull Brasil, Igor esteve em campo em oito jogos e fez um gol. Deixou o Salzburg em 2018 e, um ano depois, foi à Itália para defender o Spal. Está na segunda temporada pela Fiorentina.

Sandro Ingolitsch

Lateral direito, 23 anos

Clube atual: Sturm Graz (AUT)

Sandro Ingolitsch © GEPA pictures

Capitão do time, Ingolitsch foi para o St. Polten, da Áustria, logo após a conquista e lá estreou como profissional. Na atual temporada é uma das novidades do Sturm Graz, rival do Salzburg.

Gideon Mensah

Lateral esquerdo, 22 anos

Clube atual: Vitória de Guimarães (POR)

Gideon Mensah © GEPA pictures

Sem espaço nos profissionais do Salzburg, Mensah foi emprestado nesta temporada ao Vitória de Guimarães. Apesar inexperiência profissional, já tem quatro convocações para a seleção de Gana.

Nico Gorzel

Volante, 22 anos

Clube atual: Turkgucu Munchen (ALE)

Nico Gorzel © GEPA pictures

Gorzel chegou ao Red Bull Salzburg com apenas 5 anos e só foi mudar de ares em 2018. Chegou neste temporada ao Turkgucu Munchen, time de meio de tabela da terceira divisão alemã.

Amadou Haidara

Meia, 22 anos

Clube atual: RB Leipzig (ALE)

Amadou Haidara © GEPA pictures

Haidara é quem mais faz sucesso. Meia ágil e ótimo ladrão de bolas, saiu da Youth League direto para o time de cima do Salzburg. Em 2018, fechou com o RB Leipzig e jogou várias vezes na campanha que terminou nas semifinais da Liga dos Campeões 2019-2020.

Philipp Sturm

Meia, 21 anos

Clube atual: TSV Hartberg (AUT)

Philipp Sturm © GEPA pictures

Dono de duas assistências na campanha do título, Sturm passou rapidamente pelo futebol alemão em 2019 antes de voltar à Áustria para jogar pelo TSV Hartberg.

Nicolas Meister

Meia, 21 anos

Clube atual: St. Polten (AUT)

Nicolas Meister © GEPA pictures

O versátil meia fez sete jogos naquela Youth League. Depois de passar por Lask e Juniors OO, seguiu na Áustria ao firmar contrato com o St. Polten em 2019.

Mergim Berisha

Atacante, 22 anos

Clube atual: Red Bull Salzburg

Mergim Berisha © GEPA pictures

Coartilheiro da equipe, com sete gols, ganhou espaço no time principal do Salzburg ainda em 2017. Foi emprestado para quatro clubes antes de retornar aos Touros no ano passado. Tem sido constantemente aproveitado pelo técnico Jesse Marsch.

Hannes Wolf

Atacante, 21 anos

Clube atual: Borussia Monchenglabach (ALE)

Hannes Wolf © GEPA pictures

O craque do Salzburg na Youth League. Atacante forte, rápido e oportunista, marcou os mesmos sete gols de Berisha, e deu ainda cinco assistências. Pelo time principal do Salzburg, fez 23 gols antes de partir para o RB Leipzig, que o emprestou ao Monchengladbach.

Bojan Lugonja

Zagueiro, 22 anos

Clube atual: Floridsdorfer (AUT)

Bojan Lugonja © Facebook

Lugonja saiu do banco no último minuto da decisão para segurar a pressão do Benfica. Jogou pouco pelo SV Ried e nesta temporada tenta a sorte no Floridsdorfer, da segunda divisão.

Patson Daka

Atacante, 22 anos

Clube atual: Red Bull Salzburg

Patson Daka © GEPA pictures

Com o Benfica vencendo por 1 a 0, Daka entrou em campo aos 10 do segundo tempo para iniciar a reviravolta. Foi dele o gol de empate. É um dos principais jogadores do Salzburg desde 2018. Na temporada passada, o atacante de Zâmbia marcou 27 gols.

Alexander Schmidt

Atacante, 22 anos

Clube atual: St. Polten (AUT)

Alexander Schmidt © GEPA pictures

Outro que saiu do banco para virar herói foi Schmidt. Ele pisou no gramado aos 23 do segundo tempo e, aos 30, marcou o gol da vitória. Rodou por empréstimo e desde agosto está no St. Polten.

Marco Rose

Técnico, 44 anos

Clube atual: Borussia Monchengladbach (ALE)

Marco Rose © GEPA pictures

Após o título, treinou o time principal do Salzburg em 2017-2018. Nas duas temporadas em que vestiu vermelho e branco, foi bicampeão austríaco e levou uma Copa da Áustria. Em 2019, assumiu o Monchengladbach e carregou o time ao quarto lugar da Bundesliga, o que valeu vaga na Liga dos Campeões.