Tamo junto: que tal este time dos sonhos 100% Red Bull?

Red Bull Bragantino , RB Leipzig , Red Bull Salzburg , e New York Red Bulls . Quatro times, quatro países, um monte de bons jogadores e aqui vai um sonho: e se fosse possível montar uma seleção do que há de melhor neles? Então se liga nessa convocação para montar uma equipe num clássico 4-4-2.

Goleiro

Péter Gulácsi

Hungria I 31 anos I No RB Leipzig desde 2015

Gulácsi tem um longo histórico com os times Red Bull . Ele despontou no gol do Red Bull Salzburg , e lá ganhou quatro títulos em duas temporadas. O húngaro chegou ao RB Leipzig em 2015, com time ainda na segunda divisão alemã, e então assumiu a titularidade, posto que mantém intacto até hoje.

Lateral direito

Tyler Adams

EUA I 22 anos I No RB Leipzig desde 2019

Lateral direito bom de bola é o que não falta na seleção dos Estados Unidos. Dest, do Barcelona, é o titular da seleção do país, mas tem em Adams uma sombra constante. O ex- New York Red Bulls entrou para a história do RB Leipzig ao marcar o gol da classificação às semifinais da Champions 2019-2020, contra o Atlético de Madrid.

Zagueiro

Léo Ortiz

Brasil I 25 anos I No Red Bull Bragantino desde 2019

Léo Ortiz © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Quer segurança, classe e liderança no seu sistema defensivo? Então chame Léo Ortiz que é sucesso na certa. Léo só dá chutão em último caso. O seu negócio é sair jogando com a bola no chão. A fase do xerifão do Red Bull Bragantino é tão boa que ele foi convocado por Tite para a disputa da Copa América 2021.

Zagueiro

Bernardo Júnior

Brasil I 26 anos I No Red Bull Salzburg desde janeiro/2021

Bernardo Júnior © Gepa pictures

Filho de Bernardo Silva, volante que jogou por São Paulo e Corinthians, Bernardo Júnior vai muito bem como zagueiro mas, se precisar, também corresponde na lateral esquerda. Jogador de boa técnica, ele surgiu nas categorias de base do Red Bull Brasil, passou pelo RB Leipzig , Red Bull Salzburg e Brighton antes de retornar ao Salzburg.

Irmão mais velho O Red Bull Salzburg é o mais antigo entre os times Red Bull. O atual octacampeão austríaco estreou oficialmente em 2005. Confronto raro São apenas dois jogos entre times Red Bull: RB Leipzig e Red Bull Salzburg se enfrentaram em ida e volta em 2018.

Lateral esquerdo

Angeliño

Espanha I 24 anos I No RB Leipzig desde 2020

Angeliño é uma das melhores contratações da história do RB Leipzig . Só por isso ele já tem lugar cativo neste time. Sem espaço no Manchester City, o lateral foi emprestado ao RB Leipzig em 2020 e deslanchou. Depois de fazer uma temporada 2019-2020 impecável, conseguiu subir de nível em 2020-2021, marcando oito gols em 36 jogos.

Meia

Christian Cásseres

Venezuela I 21 anos I No New York Red Bulls desde 2018

Volante de bom passe e leitura de jogo privilegiada. Cásseres tem tudo o que o futebol moderno exige para um jogador de sua posição. Morde na marcação, mas também sabe sair com qualidade. Destaque do New Yord Red Bulls nas duas últimas temporadas da MLS, ele tem ganhado terreno também na seleção principal da Venezuela.

Meia

Emil Forsberg

Suécia I 29 anos I No RB Leipzig desde 2015

As boas campanhas da Suécia no Mundial de 2018 e na Euro 2020 têm influência direta do jogo de Forsberg . O sueco de 29 anos é um meia precioso. Controla o jogo, acha passes nas menores brechas e bate bem de média e longa distância. Em 2016-2017, quebrou o recorde de assistências na Bundesliga, com 19 passes pra gol.

Meia

Marcel Sabitzer

Áustria I 27 anos I No RB Leipzig desde 2014

Não espere de Sabitzer aquele futebol virtuoso, cheio de jogadas de efeitos. O capitão do RB Leipzig se impõe pelo vigor físico e pela versatilidade - ele atua em todas as faixas do meio-campo e até se arrisca no ataque. Sabitzer foi um dos melhores jogadores da Champions 2019-2020, entrando inclusive para a seleção do torneio.

Meia

Claudinho

Brasil I 24 anos I No Red Bull Bragantino desde 2019

Claudinho © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Craque e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020 e destaque da seleção brasileira olímpica. Claudinho não sabe o que é jogar mal desde que iniciou a sua trajetória no Braga , em 2019. O gráfico pra ele só aponta pra cima. Que Forsberg e Sabitzer não fiquem chateados, mas a camisa 10 desse combinado é do Claudinho!

Atacante

Dani Olmo

Espanha I 23 anos I No RB Leipzig desde 2020

Foi com a camisa do Dínamo Zagreb que Olmo apareceu no futebol europeu. Sempre atento às novidades no mercado, o RB Leipzig não perdeu tempo e contratou o habilidoso atacante em 2020. Em apenas um ano, Olmo teve uma ascensão meteórica: além de ganhar a titularidade na equipe alemã, ele virou peça importante na seleção espanhola.

Atacante

Ytalo

Brasil I 33 anos I No Red Bull Bragantino desde 2019

Ytalo © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Aos 33 anos, Ytalo curte o auge da carreira. Meia de origem, ele se encontrou atacante justamente no Massa Bruta. E tem mostrado ser dos bons dentro da área. Foram seis gols neste Brasileiro, três deles de puro oportunismo na vitória do Braga por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em jogo da sexta rodada.

