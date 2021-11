Time de chegada: todas as finais disputadas pelo Braga

Tá rolando a contagem regressiva pra final da Copa Sul-Americana: dia 20 de novembro é logo ali e os números não mentem: quando chega em decisão, o Red Bull Bragantino não brinca em serviço. E a prova vem a seguir. Bora falar do Massa Bruta disputando troféus? Foram oito títulos em nove finais , segue aí pra lembrar de todas! 🏆

01 1965 – Campeonato Paulista (Série A2)

Na primeira final de sua história, o Braga fez a casadinha título-acesso. Foram dois jogos contra o Barretos no Pacaembu. Na ida, vitória bragantina por 1 a 0, gol de Hélio Burini. Nardinho e Nivaldo fizeram na volta os gols do Massa Bruta no empate por 2 a 2. Herói daquela da campanha, Wilsinho Acedo lembrou nesta entrevista como foi a recepção "carnavalesca" aos campeões em Bragança.

As relíquias que Wilson Acedo guarda do jogo decisivo contra o Barretos © Bruno Nunes

02 1979 – Campeonato Paulista (5ª divisão)

Embalado por Wilsinho Acedo, que retornava ao clube onde era ídolo após jogar por dois anos no Legionário Esporte Clube, o Braga venceu a 5ª divisão do Paulista, torneio que desde 2004 está fora do calendário da Federação Paulista de Futebol. Na final, o Massa Bruta bateu o Jalense em dois jogos (4 a 1 em Bragança e 2 a 1 em Jales) e comemorou mais um acesso.

03 1988 – Campeonato Paulista (Série A2)

Além do título e do acesso, a campanha pro Bragantino foi o primeiro ato de um time que faria barulho nos anos seguintes. A equipe treinada por Norberto Lopes liderou as duas primeiras fases antes de chegar à final contra a Catanduvense. Na partida de ida, em Catanduva, 2 a 0 para os visitantes. Na volta, no Marcelo Stéfani, vitória por 3 a 0.

04 1989 – Campeonato Brasileiro (Série B)

Um time que jogava pra frente e que tinha no banco e em campo duas gratas revelações do futebol brasileiro. O Braga do jovem técnico Vanderlei Luxemburgo e do ainda mais jovem volante Mauro Silva brilhou na Série B do Campeonato Brasileiro de 89. Depois de eliminar Criciúma, nas quartas, e Remo, nas semifinais, o Massa Bruta decidiu o campeonato contra o São José-SP. E a taça veio em grande estilo, com vitórias na ida (1 a 0, em São José dos Campos) e na volta (2 a 1, em Bragança).

Foi no Bragantino que Luxemburgo mudou de vez o seu status como treinador © Gazeta Press

05 1990 – Campeonato Paulista

A base de 89 havia sido mantida, e isso já deixava a torcida do Braga esperançosa para uma temporada de 90 estável. O que nem o mais otimista dos bragantinos esperava era ver o clube conquistar a Série A1 do Paulista. Na Final Caipira contra o Novorizontino, o Braga precisava de dois empates pra ser campeão, e assim foi feito: 1 a 1 em Novo Horizonte e em Bragança. Gil Baiano e Tiba marcaram os gols do título mais importante da história do Massa Bruta.

Tiba (à esquerda) e Márcio Santos disputam a bola na "final caipira" de 90 © Gazeta Press

06 1991 – Campeonato Brasileiro

Se em 90 o Bragantino apresentou seu cartão de visitas na Série A com uma classificação às quartas, em 91 a equipe avançou algumas casinhas. Treinada por Carlos Alberto Parreira, que deixou o cargo ao fim da temporada para trabalhar na seleção brasileira, o Braga garantiu sua vaga no mata-mata com a segunda melhor campanha. Passou pelo Fluminense nas semifinais e acabou com o vice-campeonato para o São Paulo após perder a ida por 1 a 0 no Morumbi e ficar no 0 a 0 em Bragança.

Time e camisa inesquecíveis: Braga quase levou o Brasileiro de 91 pra casa © Gazeta Press

07 1991 – Torneio Início

O torneio era uma competição realizada em apenas um dia, com jogos que duravam 20 minutos, e que serviam de preparação entre o Paulista e o Brasileiro. O Braga fez três jogos na edição de 91, todos eles no Pacaembu. Nas quartas, bateu a Portuguesa. Já na semifinal, tirou a Ponte Preta do páreo e, na decisão, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 2 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

08 2020 – Campeonato Paulista (Troféu do Interior)

Eliminado nas quartas do Paulistão, o Braga não baixou a guarda e concentrou as suas forças na disputa do título disputado pelas melhores equipes do interior. Classificada automaticamente para as semifinais, a equipe passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis: 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na final, contra o Guarani, em Barueri, Léo Ortiz fez de cabeça o gol do jogo e sacramentou o título inédito para o Toro Loko.

09 2021 – Campeonato Brasileiro feminino (Série A2)

Criado em 2020, o time feminino do Red Bull Bragantino quebrou a banca em sua estreia numa competição nacional, a Série A2 do Brasileiro de 2021. Nos três primeiros mata-mata, vitórias sobre JC, Athletico-PR e Esmac. Faltava bater o Atlético-MG para soltar o grito de campeão. Os dois jogos acabaram sem gols e a definição foi para a marca da cal. A goleira Karol Alves defendeu uma cobrança, o Braga converteu seus chutes e venceu por 4 a 2. Na próxima temporada, as Bragantinas vão dar o ar da graça na Série A1.

Na ativa desde 2020, time feminino do Braga já tem um título pra coleção © Pedro Vilela / Red Bull Bragantino

