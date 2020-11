'Eu moro dentro do distintivo do São Paulo'

Sou são-paulino por causa do meu pai, que virou são-paulino por causa do meu avô. Tive a ideia de morar dentro do distintivo do meu time de coração no início dos anos 2000. Como sou arquiteto, peguei um terreno de 1.500 metros quadrados e comecei a estudar todos os detalhes, posições, para saber se a obra seria viável. Avancei com o projeto e coloquei a mão na massa em 2005.