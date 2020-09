'Dormi dentro de São Januário pra ver o Vasco na final'

Quando chegou à final da Copa do Brasil de 2011, o Vasco já amargava 11 anos sem um título nacional e 8 anos sem título algum. Eu tinha 18 anos e ia a todos os jogos do Vasco em São Januário naquela Copa do Brasil. Mas na partida de ida da final, contra o Coritiba, o time vendeu toda a carga de ingressos pela internet. E eu não consegui comprar o meu. Venda pela internet não era tão comum naquela época. Teve conhecido meu que dormiu na fila da bilheteria e saiu sem nada.

