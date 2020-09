'Programei meu parto pela tabela de jogos do Athletico'

Engravidei em 2008 e tive vários problemas durante a gestação. Tinha dificuldade pra me alimentar, não conseguia ficar nutrida. Precisava ir ao hospital a cada 15 dias pra tomar soro. Foram sete meses assim. No quarto mês de gravidez, o médico pediu pra eu não fazer esforço. Não podia ficar me movimentando, pular, subir escada. Tinha risco de comprometer a gestação. Mas eu não queria abrir mão de ir nos jogos. Essa é uma paixão que não dá pra explicar.

