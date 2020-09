A torcedora que ama estádios mais do que qualquer time

Já no circuito dos grandes estádios, Fernanda tem como favorito um velho conhecido do público paulistano. "O Pacaembu não tem comparação, é o melhor estádio do Brasil em todos os aspectos. Ele é até mais representativo que o Maracanã. Tem essa pegada raiz, sabe? Sempre me senti em casa vendo jogos no Pacaembu", conta.

Já no circuito dos grandes estádios, Fernanda tem como favorito um velho conhecido do público paulistano. "O Pacaembu não tem comparação, é o melhor estádio do Brasil em todos os aspectos. Ele é até mais representativo que o Maracanã. Tem essa pegada raiz, sabe? Sempre me senti em casa vendo jogos no Pacaembu", conta.

Já no circuito dos grandes estádios, Fernanda tem como favorito um velho conhecido do público paulistano. "O Pacaembu não tem comparação, é o melhor estádio do Brasil em todos os aspectos. Ele é até mais representativo que o Maracanã. Tem essa pegada raiz, sabe? Sempre me senti em casa vendo jogos no Pacaembu", conta.

Quando vai a um estádio em dia de jogo, a bola rolando é o que menos interessa para Fernanda. Seu foco é permanente nos mínimos detalhes da estrutura que a cerca. "Já cheguei a sair do estádio sem saber o placar do jogo. Quase nunca me preocupa o que está acontecendo no campo", conta.

Quando vai a um estádio em dia de jogo, a bola rolando é o que menos interessa para Fernanda. Seu foco é permanente nos mínimos detalhes da estrutura que a cerca. "Já cheguei a sair do estádio sem saber o placar do jogo. Quase nunca me preocupa o que está acontecendo no campo", conta.

Quando vai a um estádio em dia de jogo, a bola rolando é o que menos interessa para Fernanda. Seu foco é permanente nos mínimos detalhes da estrutura que a cerca. "Já cheguei a sair do estádio sem saber o placar do jogo. Quase nunca me preocupa o que está acontecendo no campo", conta.