'Perdi bolsa na faculdade por ver o Inter na Argentina'

O projeto para entregar no fim do semestre, uma espécie de TCC, era sobre a criação de uma empresa de sapatos sustentáveis. Só que a apresentação do trabalho estava marcada para o dia 6 de maio, presencialmente. O problema é que neste mesmo dia eu embarcaria de ônibus em Porto Alegre com destino a Buenos Aires para, no dia seguinte, assistir ao Inter contra o River Plate no Monumental de Núñez, pela Libertadores.