Homem-gol: Ytalo se isola como o maior artilheiro do Braga na Série A

Série A do Brasileiro

no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Nabizão, e se isolou como o maior artilheiro da história do Massa Bruta na

fez o gol do

Cruzamento na medida de Artur, Ytalo se antecipa ao marcador e desvia para o gol. Foi assim, com muito oportunismo, que

Esse foi o 20º gol do atacante pelo Massa Bruta na competição, um a mais que os antigos recordistas, Kelly e Sílvio, que jogaram pelo Braga nos anos 90. Para chegar a essa marca, Ytalo, ou simplesmente Ytagol, precisou de 67 partidas ao longo de três ediçõs do Brasileiro. Os gols estão distribuídos da seguinte forma: cinco em 2020, 12 em 2021 e três em 2022 [até a sexta rodada].

