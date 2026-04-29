Tudo o que você precisa saber sobre Assassin's Creed Black Flag Resynced

É hora de você retornar ao alto mar, pois a Ubisoft trouxe de volta um de seus títulos clássicos: Assassin's Creed Black Flag Resynced nos leva de volta a um dos pontos mais altos da história da franquia, com uma versão renovada e remasterizada.

A Ubisoft, editora da série, revelou a remasterização completa desse ícone da era Xbox 360/PlayStation 3 e tanto pros veteranos quanto pros novatos, há muito pra se animar.

01 Quando será lançado?

Assassin's Creed Black Flag Resynced: batalha em alto mar © Ubisoft

O remake de Assassin's Creed Black Flag será lançado pra Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC em 9 de julho de 2026 - o que significa que você não terá que esperar muito pra assumir o comando de um navio pirata como o protagonista Edward Kenway. Treze anos após sua estreia, Black Flag Resynced retorna pros consoles modernos, PC e opções de streaming. Veja abaixo a lista completa de plataformas:

PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro

Xbox Series X|S

PC

Loja da Ubisoft

Epic Games

Steam/Steam Deck

Streaming

Nvidia GeForce Now

Blacknut

02 O que é Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed Black Flag Resynced é um remake completo do venerado título de 2013 da era Xbox 360/PlayStation 3/Wii U, com gráficos modernos e novas mecânicas. É esperada também uma quantidade maior de conteúdo incorporado.

Black Flag parece mais aventura pirata do que um jogo de Assassin's Creed © Ubisoft

Anunciado como o quarto título principal da franquia Assassin's Creed, após Assassin's Creed III - e a trilogia de Ezio que começou com Assassin's Creed II -, Black Flag mudou a jogabilidade e o cenário da série. Pra isso, você se concentrou na exploração baseada em navios de seu mapa de mundo aberto, mantendo a jogabilidade de exploração, furtividade e combate da série em terceira pessoa.

Em 2013, Assassin's Creed IV: Black Flag foi lançado com aclamação da crítica, elogiado por sua jogabilidade em mundo aberto, combate naval, gráficos e narrativa - e ainda é um dos títulos de destaque da franquia, com mais de 34 milhões de jogadores alcançados em 2023, de acordo com a Ubisoft.

O novo remake atualizado está sendo desenvolvido em uma versão atualizada do mecanismo Anvil da Ubisoft, usado pela última vez em Assassin's Creed Shadows, de 2025. Como resultado, você pode esperar por detalhes em alta resolução, gráficos e física mais realistas, e que o alto-mar seja um banquete visual pros olhos. Isso significa iluminação raytraced com iluminação global e reflexos, além de desempenho otimizado com opções de 60 FPS nos consoles.

Assassin's Creed: Shadows © Ubisoft

03 Quais os cenários de Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed Black Flag Resynced se passa nas Índias Ocidentais durante a Era de Ouro da Pirataria, de 1715 a 1722.

Você poderá explorar a grandiosidade de Havana, a cidade caribenha governada por templários. Kingston, lar de grandes quantidades de comércio, também é uma cidade importante pra explorar, enquanto Nassau, lar de piratas, parecerá sua segunda casa.

Cada cidade está repleta de cidadãos agitados, e cada área foi renovada com iluminação atualizada, texturas e ambientes detalhados, além de um novo sistema climático dinâmico. O título original também incluía partes do jogo ambientadas nos dias modernos - essas partes foram descartadas no Resynced.

04 Quem é Edward Kenway?

Assassin's Creed Black Flag Resynced: combate foi aprimorado © Ubisoft

O pirata galês Edward Kenway é o protagonista do jogo. Avô do personagem principal de Assassin's Creed III, Connor, ele navega pelos mares em busca de fortuna. O jogo acompanha sua jornada de pirata a assassino e, ao longo do caminho, ele se une a piratas infames, como Anne Bonny, Charles Vane e Barba Negra, em sua luta contra os Templários.

Nascido em 1693, ele superou suas raízes agrícolas com ambições maiores, o que o levou a se tornar um corsário e, por fim, um pirata durante as últimas décadas da Era de Ouro da Pirataria. Ele desempenhou um papel importante no estabelecimento de uma República Pirata de curta duração e se envolveu no conflito entre a Irmandade dos Assassinos e a Ordem dos Templários. Ele também é o pai de Haytham Kenway, que viria a se tornar um templário de alto escalão e o principal antagonista de Assassin's Creed III.

05 O que há de novo em Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Assassin's Creed IV: Black Flag © shutterstock.com

Conforme revelado durante o showcase da Ubisoft, o próximo jogo apresentará uma infinidade de novos conteúdos e extras não disponíveis no original. Mais conteúdo de história será adicionado ao jogo, com capítulos adicionais, missões e mais história de fundo. Barba Negra e Stede, por exemplo, têm novos arcos narrativos pra serem jogados, o que significa que você terá muito a explorar, mesmo que já tenha concluído o original.

A exploração subaquática também foi ampliada, com áreas mais profundas, com inimigos da natureza pra enfrentar.

O combate foi reformulado - espadas duplas, pistolas e lâminas podem ser combinadas, e você pode usar paredes, bordas e objetos quebráveis a seu favor. Ele parece mais imersivo e baseado em habilidades do que antes, portanto, você terá que cronometrar seus golpes e defesas com sabedoria.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: cidades cheias até a borda © Ubisoft

A furtividade também foi reformulada, permitindo que você se agache livremente para se aproximar de alvos e inimigos antes de atacar. Continuando a tendência de atualizações de movimento, o parkour também foi aprimorado, com melhorias nos saltos livres, pra trás e pros lados.

Missões como rastreamento e espionagem no título original eram bastante trabalhosas e foram ajustadas. A ação continua, mesmo que você tenha sido descoberto e, em vez de ser dessincronizado e ter que começar de novo.

O Jackdaw retorna, agora com ainda mais poder de fogo, pois o navio de Edward pode enfrentar combates navais e ser aprimorado de novas maneiras. As batalhas de navios, os grupos de embarque e os ataques a fortes estão de volta e ainda são tão desafiadores quanto no original.

DLC para Assassin's Creed IV: Black Flag © [unknown]

Três novos oficiais de navio foram adicionados à tripulação, e o jogo foi expandido com a história de fundo e a linha de missão narrativa de cada personagem. Esses personagens são:

Lucy Baldwin

O Padre

Deadman Smith

Cada um deles também adiciona bônus extras de jogabilidade ao seu navio. Por exemplo, ao concluir a missão de Deadman Smith, você desbloqueará um tiro duplo com as armas de ataque. Você também pode adicionar um animal de estimação fiel ao seu navio, seja um gato peludo ou um macaco - a escolha é sua.

06 Quais são as especificações necessárias pra rodar no PC?

Veja aqui se o seu PC pode rodar Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft

Antes de seu lançamento em julho, a Ubisoft mostrou qual hardware você precisará pra rodar o jogo no PC. A editora afirmou que você precisará se conectar online uma vez pra instalar o jogo, mas poderá jogar offline.

Sobre o autor Quem é Jon Partridge? Jon cobre quase todos os aspectos de jogos e esportes eletrônicos há mais de uma década para a Red Bull e já trabalhou com marcas como Riot Games e Bandai Namco em conteúdo relacionado a jogos.