Confesse: você também ama estes 7 vilões dos games

Coringa

Ok, ele não é apenas um vilão dos videogames, mas o Coringa da série Arkham dos consoles é memorável. Além da sua marcante psicopatia e o fato que ele sempre faz de tudo para tornar a vida do Batman um inferno ainda mais perigoso, a presença marcante do Coringa na franquia é marcante. Tanto que mesmo depois de morrer (de forma chocante) ele ainda é uma pedra no sapato do morcego na forma de alucinações! Santo pesadelo, Batman.

Mr. X

Há quem diga que Albert Wesker deveria estar aqui, mas quem jogou Resident Evil 2 Remake conhece bem este fato: quando Mr. X aparece, corra! A gigantesca e fria arma da Umbrella Corp. não demonstra nenhum sentimento e tem como objetivo eliminar todos em seu caminho, sem dó ou remorso. Este impiedoso arauto do caos não para por nada ou ninguém, mesmo com tiros de escopeta desferidos em seu rosto, e por mais que ele não diga uma única palavra o simples e estridente som de seus passos é suficiente para impor respeito e desespero em nossos protagonistas Claire e Leon.

Vergil