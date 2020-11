Por que Assassin's Creed Valhalla é o melhor jogo da franquia

Assassin's Creed Valhalla chegou e enfim a franquia entregou um dos temas mais pedidos por seus fãs nestes anos: vikings. Se você nunca mergulhou nas histórias do jogo, este é o momento certo pra começar. Enquanto isso, veteranos, saibam que o que Origins criou e Odyssey aperfeiçoou, Valhalla transformou no melhor da série.

Existe beleza nas invasões bárbaras

Não basta ter batalhas frenéticas, tem que conquistar nossos olhos! © Ubisoft 01 / 03

Em vez de um cenário único, Valhalla tem vários lugares a explorar. Vá a eles pra forjar alianças, conquistar e incrementar Ravensthorpe, seu acampamento de colonização. Viagens e locais sincronizados revelam uma beleza incrível e diversas possibilidades como novos tesouros, artefatos e mistérios. Mais incrível é como tudo se conecta e faz com que cada canto explorado seja crucial para conectar o todo. Além de um colírio aos olhos, os mapas são enormes. Explorar tudo o que o game oferece pode passar fácil das 70 horas.

Eivor é singular

Conduza Eivor à conquista da Inglaterra © Ubisoft

Com o objetivo de fortalecer o Clã do Corvo, Eivor (seja mulher ou homem) parte em busca da conquista da nova terra. Além de batalhas, a personagem toma decisões. Ajuda na construção de sua história e pode forjar novas e importantes alianças (e até amores) da mesma forma que pode assombrar. Transformar a tragédia de sua família em uma conquista gloriosa para seu clã traz inúmeras opções de diálogo que se estendem a tudo que você quiser personalizar no game. De itens de combate ao seu visual, este é um jogo sobre ter sua própria experiência e Eivor é o canal que faz isso acontecer.

Seu estilo único de combate

Eivor vem aí com dois machados! Não perca a cabeça! © Ubisoft

Tudo bem que você não terá um quase-deus como no jogo anterior, porém o assunto aqui é um(a) viking! Você tem toda a escolha para criar a máquina de combate que quiser, seja com uma arma de duas mãos, arco e flecha, lâmina e escudo ou até mesmo duas armas iguais! Do seu estilo ao equipamento, tudo é personalizável e pode receber melhorias, o que deixa Eivor ainda mais feroz. A árvore de habilidades também conta com três estilos totalmente diferentes e que podem viver em perfeita harmonia, a depender apenas de sua gosto e estilo pessoal, que engloba do corpo a corpo ao furtivo.

Força ou sombra

Não esqueça do assassino furtivo que vive dentro de você! © Ubisoft

É tentador descer a porrada em todos. Afinal, estamos falando de vikings! Mas não deixe isso dissuadir você do caminho do assassino que nasceu para ser. A árvore de habilidades conta com a rota de Assassinato e o Assassino Avançado (sudoeste na tela da árvore de habilidades) permite derrubar inimigos poderosos ou nomeados de forma curta e fácil ao vencer um minigame. O recurso, útil contra inimigos mais poderosos, também é um elemento único que torna batalhas mais complicadas em simples e mais narrativas. Com isso, seja o juiz de qual mecânica será aplicada entre força bruta e morte pelas sombras, desde que ninguém lhe veja.

Um brinde aos extras!

O que é um viking sem um brinde? Skal! © Ubisoft 01 / 04

Nada de apenas "mate fulano" ou "conquiste o tesouro" nas missões extras de AC Valhalla, pois elas são únicas! Sejam invasões em grupo, jogos de bebidas ou dados, personalização de seu acampamento, batalhas contra chefões poderosos e até mitológicos - como as filhas de Lerion, opcionais mas necessárias se quiser a Armadura de Thor - ou até as missões com narrativas próprias e lembranças memoráveis (roubar a arte de um esnobe, por exemplo), nada passa a sensação de ser desnecessário. Os conteúdos extra de Valhalla são tão bons que poderiam ser um game à parte e realmente esse é um game inesquecível. Skal, Ubisoft!

Assassin's Creed Valhalla já está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Este artigo foi possível graças a uma cópia de PC cedida pela Ubisoft. Rodamos o game no Ultra em um desktop Raidmax MII SE, com GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Super, CPU Intel Core i7-9700K, NVMe SDD 2TB Kingston KC2500 e 32GB RAM HyperX Fury RGB (DDR4 3600MHz). Se também for jogar no PC, não esqueça de verificar as recomendações de configuração .