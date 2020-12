5 motivos que fazem Cyberpunk 2077 ser imperdível

A espera por um dos jogos mais aguardados dos últimos anos finalmente chegou ao fim. Cyberpunk 2077 é um RPG de ação e aventura em mundo aberto e primeira pessoa criada pela CD Projekt Red, os mesmo responsáveis por The Witcher, que conta a história do mercenário (ou mercenária, você escolhe o gênero) - conhecido como V. Mas o que faz esse jogo tão especial? Veja aqui.

Enredo

O DNA da empresa que criou um dos bruxos mais amados da cultura pop está em Cyberpunk 2077. A história do jogo não apenas é riquíssima, como também traz inúmeras opções de diálogo e missões extras realmente recompensadoras, com seus próprios e interessantes desfechos. Desde o início, a escolha do seu tipo de personagem influencia em diversas sequencias de diálogo, com opções exclusivas para cada uma dessas classes.

Pilula vermelha ou azul, sr. Johnny Silverhand? © CD Projekt Red

Os personagens são outra atração à parte. São únicos, com sua própria história, motivações e formas marcarem sua memória. Além de V, Johnny Silverhand, personagem Keanu Reaves, que serve como personagem principal secundário que vai além de apenas lhe acompanhar em missões e revelar detalhes da história (paramos por aqui, para evitar spoilers). Uma das melhores coisas do jogo são esses ricos personagens que habitam em Night City, com uma lado mais humanizado e que chegam de mansinho para, quando menos perceber, formarem um vínculo eterno com o jogador (seja de amor ou ódio).

Personalização

"Abra bem o olhinho, pro doutor trocá-lo!" © CD Projekt Red

Aqui praticamente tudo é customizável: seu personagem, armas, equipamento, estilo de jogo e até partes do corpo. E são essas escolhas que definem quem é você, do que é capaz e como isso influencia no desenrolar da campanha. Uma porta bloqueada poder ser aberta através de um hack, caso você tenha conhecimento técnico suficiente, ou arrombada na mão se tiver a força certa.

Contudo, uma das coisas mais interessantes (e controversas) é poder trocar partes do seu corpo por versões melhoradas tecnologicamente. Há uma aba exclusiva do menu do jogo apenas para acompanhar suas melhorias corporais, inclusive. Porém, cada parte ou peça não custa nada barato e será necessário fazer missões, caçar recompensas ou ser criativo para aumentar sua fortuna.

Combate, habilidades e consequências

Não perca a cabeça! Estude o combate para garantir os headshots. © CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 lhe permite até mesmo escolher como prefere lutar. O belíssimo game conta com combates a curta distância (seja com os punhos ou armas, como bastões e até katanas), armas de fogo diversas e até de forma furtiva. Você não é obrigado a seguir apenas um desses estilos, mas habilidades e equipamentos escolhidos podem ser determinantes para cada tipo de combate. Tanto que uma mesma cena pode ser resolvida com porrada e força bruta, tiroteio intenso ou ainda sem um único disparo, ao agir pelas sombras e hackeando estruturas e adversários (os benefícios de un olho cibernético).

Um belo caos

O jogo fica ainda mais bonito com Ray Tracing © CD Projekt Red / Nvidia

Cyberpunk é um jogo deslumbrante. A qualidade das texturas, mapa, elementos da cidade, tudo casa perfeitamente. Se você tiver acesso ao Ray Tracing (veja recomendações de configuração abaixo), os efeitos de luzes, reflexos e sombra dão um espetáculo à parte. O nível de realismo da obra encanta e os detalhes são impressionantes. Vale a pena examinar cada esquina e cada interior, para também aproveitar os efeitos de som reais e uma vasta trilha sonora.

Night City é o personagem principal

Inspirado no RPG de mesa Cyberpunk, criado por Mike Pondsmith, o game traz uma cidade de futuro sombrio, repleta de conflitos urbanos e envolta de tecnologia. Porém não se engane: Night City tira o protagonismo de V e você entende os motivos ao jogar. A megalópole obcecada pelo glamour, poder e incansáveis trocas de partes do corpo parece estar viva! As pessoas que preenchem as ruas e demais ambientes têm seus afazeres, e como é impressionante poder interagir com a grande maioria delas.

Não esqueça de juntar Eurodólares para comprar seus veículos © CD Projekt Red 01 / 03

Há inúmeras missões, lojas, veículos e demais atividades espalhadas por toda cidade, todavia não esqueça das consequências! É possível roubar um carro e até mesmo soltar uma granada no meio de um bar, só não espere que gangues locais ou até mesmo a polícia façam vista grossa.

Cyberpunk 2077 está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC. Jogamos a versão de PC graças a cópia cedida pela CD Projekt Red, que rodou com Ray Tracing em um desktop Raidmax MII SE, com GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Super, CPU Intel Core i7-9700K, HD NVMe SDD 2TB Kingston KC2500 e 32GB RAM HyperX Fury RGB (DDR4 3600MHz). Não deixe de verificar as recomendações de configuração do game para rodá-lo em seu PC:

Veja se seu PC tem o que é necessário para rodar Cyberpunk 2077 © CD Projekt Red