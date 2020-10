Sim, existem games desenhados à mão: conheça seis deles

A discussão se jogos de videogame são ou não uma forma de arte é uma discussão já antiga e que talvez nunca tenha fim. Mas uma coisa é certa: alguns títulos são cuidadosamente desenhados e, no fim, o resultado é impressionante. Aqui estão alguns deles. Bem difícil não chamar de arte.

Spiritfarer

2020, (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Um belo (e diferente) indie de aventura da Thunderlotus Games. Em vez de um game repleto de ação, no papel de Stela, você deve assumir a função do barqueiro Caronte, e controlar o barco que leva as almas a caminho da pós-vida. Basta se certificar que elas tenham uma boa passagem. É importante explorar o vasto mapa em busca de novos passageiros e de incrementos, para melhorar o barco e tornar melhor a passagem de todos. Sem batalhas e explosões, Spiritfarer é uma linda história sobre o luto e dar valor ao próximo.

Hades

2020 (Nintendo Switch, PC)

Um indie com gráficos tão bonitos quanto a trilha sonora, que formam um trabalho artístico fora do comum neste roguelike .

O jogador aqui assume o papel de Zagreus, príncipe do Submundo, que tenta escapar do reino para fugir de seu pai, Hades, e chegar ao Monte Olimpo. Incentivado pelos demais deuses, que lhe concedem poderes em sua jornada, quem está à frente do monitor encontra residentes notórios, como Sísifo, Eurídice ou Aquiles, prontos para ajudar. Nunca se esqueça que morrer significa reiniciar a aventura.

Ori and the Will of the Wisps

2020 (Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Sucesso de crítica e na linha de frente para o título de jogo do ano (ao lado de The Last of Us 2 e o sequer lançado Cyberpunk 2077 ), Ori and the Will of the Wisps é de tirar o fôlego. Este frenético metroidvania entrega muito conteúdo explorável, várias mecânicas desbloqueáveis e um trabalho artístico de encantar a qualquer um. As técnicas de desenho aplicadas neste jogo encantam e mostram uma qualidade de arte acima do que costumamos a ver em títulos do gênero. Quase nenhum elemento se repete nas muitas áreas a serem exploradas nesta obra, o que faz com que as 12 a 16 horas necessárias para terminar o game passem despercebidas.

Genshin Impact

2020 (PlayStation 4, PC, iOS, Android)

Um RPG de ação em mundo aberto online que tem traços estilo mangá. A nova febre da miHoYo lembra uma animação japonesa interativa e usa técnicas de cel shading - renderização de imagens 3D que se assemelham ao de desenhos em 2D - inspiradas em outra famosa criação oriental, Zelda: Breath of the Wild. E essa não é a única semelhança com a obra da Nintendo. A novidade também tem elementos de jogabilidade, combates e trilha sonora inspirados em BotW. Para deixar o game ainda mais interessante, ele é gratuito e tem crossplay (jogadores de plataformas jogando juntos). O game ainda oferece recompensas, permite a troca para um dos quatro personagens do seu grupo tem muito conteúdo no vasto mapa.

Cuphead

2017 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Uma lista sobre games de artes feitas à mão não pode ficar sem Cuphead! © Studio MDHR

Cuphead é um jogo com uma arte digna de uma animação Disney. Criado pelo criativo Studio MDHR, este é um jogo de tiro e plataforma (run and gun) inspirado em Contra e desenhos dos anos 30. Nele, o protagonista fez a besteira de apostar sua alma no cassino do próprio Diabo, e você já imagina como as coisas terminam. Agora, você seu irmão Mugman devem superar as (muito, muito) difíceis fases para cobrar as dívidas do senhor das profundezas e evitar uma tragédia. Já foi dito o quanto que esse jogo é lindo - e sua trilha sonora repleta do mais puro jazz?

+ Para mergulhar no processo de criação de Cuphead, assista abaixo ao episódio da série Levels dedicado ao jogo.

Os bastidores de Cuphead

Guity Gear Strive

2021 (PlayStation 4, PlayStation 5, PC)

Mantenha este jogo no radar. Guilty Gear Strive faz parte de uma franquia que está prestes a completar 20 anos, e é a responsável por ótimos games de luta, como Dragon Ball FighterZ . Conhecidos pela arte de tirar o fôlego, os jogos da série ainda têm trilhas sonoras com o mais crocante rock n' roll. Guilty Gear Strive tentará manter a reputação da série, com gráficos em cel shading e sombreados de células inovadoras, além de jogabilidade intensa e recompensadora, ao menos pelo visto nos testes beta. Se você gosta de games de luta, este será seu presente perfeito no ano que vem.