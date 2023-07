Pega essas dicas matadoras de CS:GO com a Gabs

é aquela mina que nasceu pra jogar Counter-Strike. A experiência dela com o FPS da Valve começou aos 8 anos, e nesse tempo foi testemunha da evolução do game e do cenário competitivo. Quem então melhor que essa incrível player pra dar umas dicas do jogo?

Pra você começar as próximas partidas com o dedo certo no gatilho, a Rifler da FURIA entrega umas dicas certeiras pro seu jogo subir de nível como nunca no competitivo.

Pra ter uma ótima economia round a round precisa enteder sobre a economia no geral. Dentro do CS temos uma mecânica de loss bônus [valor a ganhar por perder um round] e ele começa com 1400, e vai somando 500 a cada round perdido, ou seja: 1400, 1900, 2400, 2900 e 3400, o máximo.

Dessa forma você usa as smokes com consciência e evita desperdício.

A sensibilidade do mouse é algo muito pessoal, tem pessoas que gostam de mais lento e outras mais rápido. Isso é algo que cada pessoa tem que testar e ver a preferência, não tem fórmula certa, é gosto. Costumo usar dpi entre 400, 600 e 800 do mouse, mas reafirmo que a sensibilidade é pessoal mesmo.

