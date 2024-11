FC 25: descubra como dominar as jogadas de bola parada

No FC 25, um escanteio bem batido ou uma cobrança de falta na medida podem fazer a diferença entre sair de campo com a vitória ou reclamando da derrota. Por isso, os gamers RBLZ Gaming e da Equipe Gullit separaram algumas dicas que ajudam qualquer um a se torar um craque da bola parada.

No FC 25, um escanteio bem batido ou uma cobrança de falta na medida podem fazer a diferença entre sair de campo com a vitória ou reclamando da derrota. Por isso, os gamers RBLZ Gaming e da Equipe Gullit separaram algumas dicas que ajudam qualquer um a se torar um craque da bola parada.

As habilidades de Trent Alexander-Arnold podem demolir a defesa

Primeiro, você deve encontrar um jogador com o estilo de jogo "bola parada". Isso é mostrado por meio de um distintivo dourado e significa que seus jogadores executam jogadas de bola parada com velocidade, curva e precisão. Vincenzo Grifo, Dani Parejo e James Ward-Prowse são bons nomes pra começar.

Para finalizar a ação, pressione L2 e R1 pra chamar os jogadores durante a preparação pro tiro livre, confundindo o adversário e fazendo com que ele mova o goleiro. "Se ele não se mover, simplesmente alinhe seu chute diretamente em direção ao último jogador na barreira usando o stick esquerdo e, em seguida, mova o stick direito pro canto inferior da grade", diz RedLac.

Péter Gulácsi comemora um dos muitos gols que você marcará com esse guia

Você ainda não está acertando as bolas do jeito que gostaria? Manuel Bachoore, da Equipe Gullit, preparou quatro configurações de treino pra te ajudar.

