O EA FC 25 chegou! Lançado dia em 27 de setembro, o jogo já está disponível e você provavelmente está procurando as melhores configurações, táticas e, lógico, as melhores formações. Bom, não vai mais ficar esperando: aqui estão as melhores formações pro EA FC 25 . E o player RedLac começa falando como é ter de volta a sensação de jogar com o 4-3-2-1.

01 Melhor formação: simulando 4-3-2-1 com 4-5-1

O 4-3-2-1 era a melhor formação nos antigos jogos do EA FC e do FIFA. Provavelmente, as mais bem-sucedidas são aquelas que usam cinco zagueiros, mas muitas vezes elas não são permitidas em modos competitivos e torneios. Assim, a formação 4-3-2-1 acaba sendo a melhor alternativa e é usada por quase todos os players profissionais. Se você quiser voltar a sentir como é jogar com essa formação, recomendamos que você recorra ao 4-5-1. Com alguns ajustes, ele simula o 4-3-2-1. Para importar a tática, use o código: E#d4vJsK%io

Táticas e funções personalizadas pro 4-3-2-1

Predefinição tática: Personalizada

Formação: 4-5-1 FLAT

Estilo de construção: Contra

Abordagem defensiva: Alta

Goleiro de gol: Equilibrado, goleiro de varredura

Lateral esquerdo: Zagueiro, defensor

Zagueiro: Defensor, defensor

Lateral direito: Ala, equilibrado

Meio-campista central (esquerda): Armador, ataque

Meio-campista central (centro): Segurar, defender

Meio-campista central (direita): Box-to-Box, equilibrado

Meio-campista direito: Atacante interno, equilibrado

Meio-campista esquerdo: Atacante interno, ataque

Atacante: Atacante avançado, ataque

Simule o 4-3-2-1 no EA FC 25: Código: E#d4vJsK%io

02 Defesa inquebrável: formação 5-4-1

Essa formação tem as táticas mais sólidas do ponto de vista defensivo no EA FC 25. Com cinco defensores, obviamente será muito difícil para seus adversários marcarem gols. Manuel, da Team Guilt, mostra abaixo suas funções e táticas personalizadas para esse jogo defensivo. Você pode usar as mesmas táticas com o código: L8$B6A&RVNb

Táticas e funções personalizadas para o 5-4-1

Predefinição tática: Personalizada

Formação: 5-4-1 FLAT

Estilo de construção: Equilibrado

Abordagem defensiva: Equilibrada

Goleiro: Goleiro, defender

Zagueiro central (todos): Defensor, defender

Lateral esquerdo: Lateral ofensivo, equilibrado

Lateral direito: Lateral ofensivo, equilibrado

Meio-campista central: Meio-campista, em movimento

Meio-campista central: Segurar, defender

Meio-campista direito: Atacante interno, ataque

Meio-campista esquerdo: Atacante interior, ataque

Atacante: Atacante equilibrado, completo

Simule o 5-4-1 no EA FC 25: Código: L8$B6A&RVNb

03 Domínio do meio-campo: 4-1-2-1-2 estreito

Levi De Weerd comemora um gol perfeito © Tom Doms/Red Bull Content Pool

A formação 4-1-2-1-2 é popular no FIFA há muito tempo. No entanto, nos últimos anos, essa formação tem sido menos utilizada. No EA FC 25, ela está de volta ao centro das atenções. A Team Guilt compartilha que, com essa formação, o objetivo principal é dominar os flancos e pressionar o adversário. Você pode jogar essa tática com o código: J&h6rNdQTLt

Táticas e funções personalizadas para o 4-1-2-1-2

Predefinição tática: Personalizada

Formação: 4-1-2-1-2 Estreito

Estilo de construção: Passes curtos

Abordagem defensiva: Equilibrada

Goleiro: Goleiro, defesa

Lateral esquerdo: Zagueiro, equilibrado

Lateral direito: Zagueiro, equilibrado

Defensores centrais: Defensor, defender

Meio-campista central defensor: Ala, equilibrado

Meio-campista central: Box-to-Box, equilibrado

Meio-campista central de ataque: Ala, equilibrado

Atacante: Atacante de profundidade, atacante

Simule o 4-1-2-1-2 estreito: Código: J&h6rNdQTLt

Baixe agora o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!