EA Sports FC 25: jovens talentos do ataque pra você recrutar

É difícil imaginar abrir o novo EA Sports FC 25 sem iniciar o Modo Carreira e imediatamente tentar recrutar jovens atacantes especiais, todos capazes de mudar o rumo de uma partida com um drible ou um chute.

Agora você pode assumir seu papel de técnico e dar ao seu clube uma nova dimensão ofensiva. Pra isso, aqui você encontra uma lista de jovens promissores que estão prontos pra arrasar no jogo.

01 Endrick - BU

Classificação geral: 77

Potencial: 91

Endrick impressionou a torcida do Bernabéu © Electronic Arts

Endrick é a nova maravilha do Real Madrid. Seu potencial é evidente, não à toa o Real gastou 70 milhões de euros para contratar o cara. Ele já foi decisivo com a camisa do time espanhol, marcando gol pela Liga dos Campeões. Endrick tem muita velocidade — já com 89 pontos no FC 25 — e mostrou sua capacidade de chute ao marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões. Ele é, sem dúvida, uma das melhores perspectivas de sua geração na posição de camisa 9.

02 Lamine Yamal - AD

Classificação geral: 81

Potencial: 94

É um pouco contraditório descrever como "talento promissor" um jogador que já deixou sua marca no futebol mundial vencendo a Eurocopa com a Espanha e registrando 48 jogos, seis gols e sete DP na temporada de estreia com o Barcelona. Mas Lamine Yamal ainda tem apenas 17 anos.

Lamine Yamal, aos 17, ajudou a Espanha a conquistar o título europeu © Electronic Arts

Yamal é simplesmente o futuro do esporte. Ele foi o jogador mais jovem a disputar uma partida profissional, com 15 anos, 9 meses e 16 dias. Suas principais qualidades estão na capacidade de drible e em seu incrível pé esquerdo. Tem quatro estrelas em capacidade técnica e 87 em agilidade.

03 Semih Kiliçsoy - BU

Classificação geral: 72

Potencial: 88

O jogador de 18 anos, do Besiktas, pode ser a nova estrela do ataque turco e já é um importante titular do time de Giovanni Van Bronckhorst, marcando 12 gols e dando quatro assistências em 21 partidas. Criado nas categorias de base do clube turco, onde chegou aos 10 anos, Kiliçsoy já despertou interesse de Tottenham, Dortmund e Ajax, entre outros. No EA FC 25, ele começará com um preço baixo, o que o torna acessível, mas tem um pé esquerdo de quatro estrelas e perfil de atacante versátil

04 Mathys Tel - BU

Classificação geral: 77

Potencial: 88

Mathys Tel já é apontado como um sucessor digno de Olivier Giroud na França. Contratado pelo gigante alemão Bayern de Munique depois de jogar apenas 10 partidas pela França, tem se destacado sempre que entra em campo. Em 85 jogos, foi titular só 20 vezes, mas marcou 16 gols. Um começo promissor para o jogador da seleção sub-21. No EA FC 25, aparece com quatro estrelas por sua habilidade técnica, 86 de velocidade e uma porcentagem de chutes de 88.

Mathys Tel já é um jogador decisivo para o Bayern © Electronic Arts

05 Matias Soulé - AD

Classificação geral: 77

Potencial: 88

Se você está procurando um jogador técnico e particularmente criativo, o jovem argentino Matias Soulé, da AS Roma, é o homem certo. Capaz de jogar como camisa 10, ele se destacou na última temporada pelo italiano Frosinone, marcando 11 gols em 36 partidas. O ala tem classificação quatro estrelas tanto pela habilidade técnica, grande qualidade pra quebrar a defesa dos adversários.

06 Geovany Quenda - AD

Classificação geral: 70

Potencial: 88

Com sua avaliação geral de 70 e valor de quatro milhões de euros, Geovany Quenda, de 17 anos, é muito acessível. É provável que ele tenha algumas deficiências no início da carreira, mas não se preocupe, elas não durarão muito tempo. O ponta do Sporting de Lisboa já está causando impacto em seu país. Ele lembra um certo Cristiano Ronaldo. O jovem astro português já tem uma classificação dupla de quatro estrelas e uma excelente velocidade de 84 no EA Sports FC 25.

07 Benjamin Sesko - BU

Classificação geral: 79

Potencial: 88

Benjamin Šeško com as cores do RB Leipzig © Red Bull Content Pool

Fruto da academia do Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko pode se tornar rapidamente um camisa 9 de nível mundial. O esloveno é um atacante versátil: 1,95 m, um matador na frente do gol e muito rápido pro seu tamanho. Ele fez sua estreia profissional no Salzburg, onde marcou 29 gols em 79 jogos antes dos 20 anos, antes de ir para o RB Leipzig. Lá já começou marcando 22 gols em 48 jogos pelo clube da Bundesliga alemã. Aos 21 anos, já é muito forte no FC 25: quatro estrelas para sua habilidade técnica e 85 para velocidade. Ele é uma máquina de fazer gols em formação.

08 Bradley Barcola - AG

Classificação geral: 80

Potencial: 87

É fácil entender por que o PSG desembolsou 50 milhões de euros por Bradley Barcola, de 21 anos, ex-jogador do Lyon. Com 1,86 m, Barcola não perdeu nada de sua técnica. Capaz de fazer qualquer coisa pelo flanco esquerdo, ele está gradualmente se estabelecendo como o líder de ataque do Paris Saint-Germain. Em um nível virtual, é capaz de jogar em ambos os flancos e será uma ameaça constante pras defesas adversárias. Se você quiser contratá-lo pro seu clube, não demore, pois o PSG pode rapidamente fechar as portas pra qualquer negociação.

09 Johan Bakayoko - AD

Classificação geral: 79

Potencial: 88

Johan Bakayoko, de 21 anos, ficar no PSV Eindhoven, mas por quanto tempo? Antes de aparecer no radar do Arsenal e do PSG, ele teve uma temporada muito bem-sucedida na Eredivisie, com 12 gols e nove assistências em 33 jogos, além de levar o time às oitavas de final da Liga dos Campeões. Com velocidade e agilidade, Bakayoko é um jogador habilidoso e pode fazer diferença na ala direita. No entanto, devido ao contrato recente com o PSV, ele pode custar muito caro.

10 Karim Konaté - BU

Classificação geral: 73

Potencial: 87

Karim Konate está destruindo © Andreas Schaad/FC Red Bull Salzburg

Outro jogador da academia do Red Bull Salzburg que está no centro das atenções. Karim Konaté, de 20 anos, teve uma temporada de 2023-24 particularmente bem-sucedida, marcando 20 gols e dando duas assistências pelo Salzburg. O atacante marfinense já provou sua consistência. No EA Sports FC 25, seu valor é estimado em apenas 7,5 milhões de euros, o suficiente para torná-lo o principal atacante de um clube que atualmente está na metade inferior da tabela, por exemplo.

