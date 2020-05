eFootball PES 2020: 7 dicas para dominar a Master League

A Master League é uma parte essencial dos lançamentos da franquia PES . O modo carreira é frequentemente o primeiro que os gamers querem jogar, por oferecer a chance de levar seu clube favorito à glória. E o caminho rumo aos títulos no eFootball PES 2020 está nessas sete dicas abaixo.

1. Sim, você pode pular as cutscenes

Se não quiser ver as cenas mais burocráticas da Master League, é só pular © Konami

O PES 2020 introduziu mais interações entre técnico e mídia, e algumas respostas podem até criar expectativas nos seus diretores. Mas, se essa novidade não for algo que faz você se divertir, você pode passar por essas cenas. As respostas dadas às perguntas sobre a próxima partida oferecem opções de diálogo diferentes, mas não têm um impacto direto em sua equipe ou em seu relacionamento com a direção do time se forem ignoradas. Se quiser focar apenas no futebol, basta simplesmente ignorá-las.

2. Mantenha o foco nos estilos de jogo

Concentre os jogadores para obter o melhor deles © Konami

Os estilos de jogo direcionados são muito melhores do que os estilos equilibrados, então vá até as configurações de treinamento e mexa nisso imediatamente. Observe as áreas em que jogadores individuais florescem e desenvolva essas habilidades com o estilo de jogo correspondente. Por exemplo: fazer com que Messi trabalhe como Armador Criativo não é recomendado, pois esse é um papel mais adequado para um MCD ou MC. É melhor ter o argentino definido como um Matador ou um Ala Produtivo para tirar o melhor dele.

3. Utilize os efeitos de 'Função de Equipe'

Esses efeitos podem oferecer um benefício poderoso para todo o elenco © Konami

Certos membros do seu time provavelmente terão efeitos de Função de Equipe, o que beneficiará de alguma forma e também o time. Se tiver um Armador Criativo no seu time inicial, seu Espírito de Equipe aumentará; dê a braçadeira de capitão a ele e veja a química daqueles ao seu lado aumentar ainda mais. Se tiver um General em suas fileiras e ele é capitão, sua equipe ficará menos cansada; um Guerreiro que recebeu a capitania verá colegas com mais pontos de experiência. Teste tudo até encontrar o que funciona melhor para você.

4. Anote como jogadores 'Inspiram' seu time

Alguns jogadores podem inspirar os demais ao seu redor © Konami

Se você é novato no PES 2020, saiba que alguns de seus jogadores em campo poderão 'inspirar' aqueles ao seu redor. Essa é uma nova habilidade atribuída a certos astros dos gramados que afeta o comportamento daqueles ao seu redor. Se um meia-atacante é do tipo que inspira Dribles, seus companheiros se espalharão para que ele tenha espaço ao avançar com a bola. Da mesma forma, se ele tiver a característica Passe Curto os demais jogadores buscarão espaço para receber a bola. Sempre dê preferência às figuras inspiradoras em campo para aproveitar ao máximo seus ataques.

5. Não esquece das divisões de base

Jogadores mais jovens podem encontrar seu caminho para a equipe principal © Konami

Sempre vale a pena observar os jovens talentos de sua equipe. Dentre eles, você pode facilmente encontrar um adolescente que vale o tempo investido em sua própria academia. Assim como fizemos com o time principal, concentre o estilo de jogo deles no treinamento para tirar o que têm de melhor. Alimente ainda mais suas futuras estrelas com tempo de jogo na equipe sênior e prepare-se para revelar novos talentos.

6. Observe suas configurações de orçamento

Cuide do seu dinheiro e ele cuidará de você, ou algo do tipo © Konami

O PES 2020 dá a você controle total sobre suas receitas - recebimentos, vendas, dentre outros itens - o que é ótimo se deseja concentrar seus esforços monetários em aumentar o orçamento salarial do seu clube. Por outro lado, se não conseguir corresponder ao preço pedido de um jogador, você é capaz de aumentar seu orçamento de transferências com vendas de ingressos e camisas, por exemplo. Isso pode ser alterado rapidamente, onde também é possível aumentar seu orçamento de transferências em uma janela e ajustá-lo quando fevereiro chegar.

7. Tente manter seus melhores jogadores no time

Pode parecer óbvio, mas perder seus melhores será uma grande dor de cabeça © Konami

As taxas de liberação podem ser usadas para sua vantagem, contudo isso também significa que outros clubes podem chegar e levar seus melhores embora, desde que tenham condições nos cofres. Embora haja pouco que a ser feito para combater isso, você é capaz de, ao menos, dissuadir as partes interessadas. Defina a política de transferência de jogadores que deseja manter para 'Recusar Tudo'. Faça isso e não se preocupe em rejeitar lances em suas superestrelas. Se precisar de alguém bom, observe aqueles na casa dos 30 anos. As avaliações caem exponencialmente quando um jogador atinge essa faixa etária, então é possível encontrar alguns de classe mundial para um par de boas temporadas por uma fração do preço.

