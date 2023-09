Alô, gamer! 6 filmes sobre esports pra ver de graça

The Art of Street Fighting Os melhores jogadores de Street Fighter V do mundo se preparam para a luta de suas vidas no Red Bull Kumite.

Against the Odds A jornada de cinco jogadores e um treinador de Dota 2 que competiram pelo maior prêmio nos esports depois de apenas dois meses juntos.

Wreck or Get Rekt Dois rivais dos esports se preparam para enfrentar uma disputa frente a frente.

DRX The Rise No começo do Worlds 2022, ninguém esperava que a DRX fosse campeã do maior torneio de League of Legends do ano. Estavam todos errados.

The Art of Street Fighting

Wreck or Get Rekt

Pra muita gente, é um sonho de infância: ganhar a vida disputando campeonatos do seu jogo favorito. E dá pra chegar lá: os esports há um bom tempo recebem o tratamento profissional que merecem, e com o mesmo status e até mais investimento que os esportes tradicionais. É natural então que muitas histórias saiam desse universo. E aqui estão seis filmes incríveis pra você mergulhar na cena.

Pra muita gente, é um sonho de infância: ganhar a vida disputando campeonatos do seu jogo favorito. E dá pra chegar lá: os esports há um bom tempo recebem o tratamento profissional que merecem, e com o mesmo status e até mais investimento que os esportes tradicionais. É natural então que muitas histórias saiam desse universo. E aqui estão seis filmes incríveis pra você mergulhar na cena.

Pra muita gente, é um sonho de infância: ganhar a vida disputando campeonatos do seu jogo favorito. E dá pra chegar lá: os esports há um bom tempo recebem o tratamento profissional que merecem, e com o mesmo status e até mais investimento que os esportes tradicionais. É natural então que muitas histórias saiam desse universo. E aqui estão seis filmes incríveis pra você mergulhar na cena.