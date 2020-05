A pontuação é alta, mas evite esses caras no FIFA 20

Qualquer um amaria ter um desses jogadores no seu time da vida real. Eles são incríveis, são caras de primeira linha. Mas a real é que se seu objetivo é formar uma equipe lendária nos gramados digitais, é melhor olhar pro futuro e esses craques não são boas escolhas de longo prazo no game. Seja no FUT ou no Modo Carreira, é melhor não contratá-los. Aqui estão alguns jogadores com a classificação mais alta no

a serem evitados.