Com um novo jogo sempre chegam as perguntas: quais são as novidades, os modos de jogo, haverá mudanças significativas no FUT? São tantos modos e novidades que várias e boas horas de jogo são necessárias para explorar tudo. Aqui, você vai saber mais sobre um dos modos mais populares do game: o FIFA Ultimate Team 21. Conheça as novidades e o que será preciso para dominá-lo.

Em time que ganha, não se mexe?

Alguns modos do Ultimate Team permanecem na edição 2021, ainda bem! Dentre os principais estão as Squad Battles, em que você joga contra versões de equipes de outros jogadores controladas pelo game, FUT Rivals, partidas online contra outros jogadores, FUT Champions, principal modo competitivo ranqueado, e os Desafios de Montagem de Elenco do FUT (DMEs).

Squad Battles, Rivals e DME retornam no FUT 21 para garantir recompensas © EA Sports

Esses modos criaram a essência do FUT ao longos de anos do jogo. Além disso, outras características - como desafios e objetivos para receber recompensas e Estilos de Química - também retornaram. Mas quando o assunto são as novidades, o FUT (assim como o FIFA 21 em geral) recebeu uma pequena e necessária reformulação, aprimorando mecânicas e configurações de qualidade para tornar tudo um pouco mais moderno e polido. FIFA 21 se prepara para uma nova geração, e aqui estão as novidades.

Conheça seu estádio

Prepare-se para ter seu próprio estádio customizado! © EA Sports

Pode ser divertido levar seu time a alguns dos estádios mais famosos do mundo, mas é ainda mais divertido cultivar sua própria casa para os mais diversos confrontos! O FUT Stadium é uma nova mecânica altamente personalizável, que permite controlar tudo na equipe, incluindo gritos de torcida e até melhorar o estádio à medida em que você avança nas várias ligas e modos do jogo. Os objetivos também ajudam a liberar novidades para o estádio - como mosaicos 3D, a bola que será utilizada e seus mandos de campo - e tudo isso só torna a experiência do modo mais popular em algo ainda mais empolgante.

Diga tchau para fitness e coaching

A EA finalmente removeu itens de fitness do Ultimate Team para o FIFA 21. Pedido pela comunidade desde que o Ultimate Team começou, em 2008, basicamente isso significa que você não tem mais como encontrar cartões de fitness em pacotes, nem mesmo se preocupar com a preparação física da equipe. "O cansaço dos jogadores foi introduzido originalmente para incentivar a rotação do time e simular algumas decisões de gerenciamento que os times de futebol devem considerar. No entanto, avaliamos essa mecânica e decidimos que não estava criando o efeito desejado na rotação e os jogadores estavam gastando tempo em uma ação que não era muito divertida", informou a EA. Um viva para tamanha decisão!

Co-op

O co-op do FUT 21 é simples, fácil de configurar e divertido. © EA Sports

O FIFA 21 revitalizou completamente o modo cooperativo, depois dos fãs praticamente implorarem por grandes mudanças por anos. A primeira coisa notável é uma tela inicial mais organizada e bonita para o co-op. Basta apertar R2/RT para ver quais de seus amigos estão disponíveis e convidá-los para um Lobby Co-op. Você pode se juntar a um amigo online no Division Rivals, para jogar contra outros solos ou duos, nas Squad Battles contra a IA, ou até optar por relaxar nas Regras da Casa de Amistosos do FUT contra outros jogadores para partidas mais casuais.

Novos Ícones

Samuel Eto'o é uma do novos Ícones do FUT 21 © EA Sports

É claro que os Ícones estão de volta! Ao todo, são 100 dos grandes craques históricos possíveis de explorar, coletar e usar no FUT. O FIFA 21 acrescentou 11 novas lendas à lista - e se você está acostumado com o jogo, sabe que os jogadores clássicos antigos ainda serão as melhores adições ao seu time. Nunca é demais lembrar de manter os olhos abertos para os queridos de sempre: Maradona, Ronaldo, Zidane, Pelé. Mas as novidades não devem ser ignoradas e estes são os novos craques:

Ashley Cole

Bastian Schweinsteiger

Davor Suker

Eric Cantona

Ferenc Puskás

Fernando Torres

Nemanja Vidic

Petr Cech

Philipp Lahm

Samuel Eto’o

Xavi Hernández

O espírito da comunidade

Jogar com a comunidade de FIFA 21 agora rende recompensas! © EA Sports

O FUT 21 agora tem eventos da comunidade e de equipe. Isso significa que existem ainda mais modos em que você pode ganhar recompensas individualmente e como parte de um coletivo. Complete objetivos e tarefas, que surgem intervalos regulares, e receba XP que será adicionado ao pool da comunidade. Assim que esse XP atingir um marco, todos os envolvidos no esforço serão recompensados. Isso poderia facilitar o progresso! O jogo ainda traz eventos de equipes nos menus. Inscreva-se no desafio com cinco times de sua preferência e receba recompensas e bônus com base no desempenho dos jogadores de seus times selecionados.

Nosso artigo foi disponível graças a uma cópia de FIFA 21 para PlayStation 4 cedida pela Electronic Arts. O jogo já está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vale lembrar que quem adquiri-lo nas versões digitais de PS4 ou Xbox One receberá sua versão digital respectiva para a próxima geração de consoles (PS5 se adquirir de PS4, Xbox Series X/S se comprar a de Xbox One).