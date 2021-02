Estes são os melhores times 5 estrelas do FIFA 21

Você provavelmente conhece o roteiro: noites e mais noites olhando pra tela de estatísticas sonhando em conseguir as estrelas todas do FIFA Ultimate Team . Vida de jogador de FIFA não é fácil, cara. Dá um trabalhão começar do zero e a gente aproveita pouco a experiência que uma partida atrás da outra pode oferecer.

Mas chega de perder tempo. Aqui você encontra equipes que têm 5 estrelas no FIFA 21 . Mas, embora eles ocupem as melhores posições no ranking, cada um se destaca por uma razão. As classificações abaixo são da versão base do jogo e não levam em consideração os dados semanais que podem mudar as coisas com o tempo.

Bayern de Munique

O Bayern de Munique está melhorando a cada ano, e isso se reflete aqui. © EA

Ataque : 93

Meio-campo : 85

Defesa : 81

O Bayern está em uma trajetória ascendente desde 2019. O notável pacote de estatísticas listado acima se resume a dados individuais de jogadores (estamos falando dele mesmo, Robert Lewandowski). Com a qualidade que a equipe tem no ataque, o rápido apoio pelas pontas com Serge Gnabry e Leroy Sané, e o meio de campo sólido com Goretzka e Kimmich, qualquer jogador que escolher os caras certamente terá uma uma vantagem no confronto.

Real Madrid

O Real está mais fraco do que no ano passado, mas ainda assim formidável. © EA

Ataque : 85

Meio-campo : 86

Defesa : 86

O Real pode até ter não ter conseguido ser mais uma vez o melhor time do FIFA, mas a equipe espanhola ainda tem muita gordura pra queimar. Pode notar que nenhuma das suas estatísticas fica abaixo de 85, o que significa que os Merengues são o time com maior pontuação no jogo este ano. Com um meio de campo sólido e uma defesa praticamente impenetrável, pode ser um adversário assustador que não perde um centímetro do campo sem lutar.

Liverpool

Salah implacável como sempre. © EA

Ataque : 89

Meio-campo : 82

Defesa : 84

Nas mãos do Jürgen Klopp, os Reds conquistaram a tão desejada taça da Premier League pela primeira vez. O Liverpool não vencia o Campeonato Inglês desde 1990 - antes da criação da PL. Essa conquista refletiu nas estatísticas do time no FIFA 21 . Sendo assim, a riqueza de opções no ataque e a boa versatilidade no meio de campo fazem deles uma escolha-chave para jogadores agressivos que gostam de impor um ritmo forte no FIFA. Mantenha jogo duro e rápido e você quebrará as mais resistentes linhas de fundo.

Manchester City

O Manchester City tem ótimas opções no ataque. © EA

Ataque : 89

Meio-campo : 82

Defesa : 84

Pep Guardiola não teve uma das suas melhores temporadas em 2019-20. Mas nada que um grande orçamento e algumas decisões inteligentes não resolvam as oscilações que vimos recentemente. A classificação do time no FIFA foi prejudicada pela temporada instável, mas não significa que eles são um time ruim. O ataque dos Cityzens é um dos melhores do jogo. Os atacantes são ágeis, os alas são ótimos nas assistências e um meio-de-campo casca-grossa é a receita perfeita para quebrar a maioria das linhas defensivas. Use isso a seu favor e jogue em 4-2-2-2 para obter melhores resultados.

Barcelona

Mexa na sua escalação e tudo ficará ... Messi © EA

Ataque : 84

Meio-campo : 85

Defesa : 83

Melhor equipe do FIFA 20, o Barcelona passou por uma queda bem forte nos últimos 12 meses. Para tirar o melhor proveito da equipe catalã, reduza os espaços e faça passes curtos em movimentos - chame o adversário pro jogo e depois avance no contra-ataque. Phillipe Coutinho pode ser bom pelas pontas para manter uma ameaça persistente na mente do adversário. Coloque Pjanic e Dembele no ataque para aumentar as chances de gol em segundos.

Chelsea

Modo carreira e Chelsea são praticamente sinônimos neste momento © EA

Ataque : 85

Meio-campo : 83

Defesa : 82

As boas decisões de gastos durante o inicio da temporada colocou o Chelsea de volta no lugar, e as estatísticas listadas acima mostram isso. Os Blues estiveram ausentes do ranking das principais equipes do FIFA há alguns anos, mas tudo está prestes a mudar. Ao contrário da maioria dos times nesta lista, não há muitas opções decentes de alas para o clube de Londres. Em vez disso, você vai querer se concentrar em um ataque mais pé no chão - criando as jogadas sempre pelo meio-de-campo até chegar ao gol adversário.

PSG

Melhor time da França, o PSG é fenomenal © EA

Ataque : 87

Meio-campo : 83

Defesa : 79

As superestrelas francesas do PSG mais uma vez estão entre os dez primeiros depois de uma participação impressionante no FIFA 20. Consistente tanto na liga francesa quanto na Liga dos Campeões, o PSG é definitivamente uma equipe para jogadores que gostam de atacar os adversários e de complicar a marcação. O Paris tem um meio-de-campo realmente forte, e você pode dominar totalmente um jogo com seus excelentes meias passando para formidáveis atacantes (olá, Neymar Jr. ) - apenas se preocupe com a zaga. Existem buracos que rivais espertos com certeza vão explorar.

Borussia Dortmund

Haaland, Sancho e Reyna são um trio aterrorizante para qualquer adversário © EA

Ataque : 86

Meio-campo : 81

Defesa : 82

Mais uma vez, pra qualquer pessoa familiarizada com o FIFA 20, não é nenhuma surpresa que o Borussia Dortmund tenha chegado tão bem na classificação. Sim, a equipe pode carecer de refinamento no meio-de-campo e, sim, as posições de defesa podem não estar no mesmo patamar dos atacantes. Mas, ainda assim, esta é uma equipe incrível. Recomendada sempre para jogadores com muito talento. Faça o seu melhor para manter a bola em jogo nos pés de Haaland, Sancho e Reyna e a pressão na zaga adversária será matadora.

Atletico de Madrid

FIFA 21: times 5 estrelas © EA

Ataque : 83

Meio-campo : 82

Defesa : 83

Aqui está um time para os puristas do FIFA . Se você tem costume de jogar com a seleção espanhola, provavelmente vai querer jogar com o Atlético em um clássico estilo 4-4-2 e focar sua atenção nas habilidades de Luis Suárez e Diego Costa. Com estatísticas que não correspondem a algumas das melhores equipes desta lista, seu foco está no contra-ataque. Deixe os adversários chegarem até você, tome a posse de bola, não coloque o goleiro em perigo e veja o placar sair do zero rapidamente.

Piemonte Calcio

Piemonte tem Ronaldo, te dando um ataque mortífero. © EA

Ataque : 87

Meio-campo : 78

Defesa : 83

Se você está pensando "quem é?", não se preocupe. O time fictício é na verdade a Juventus. O nome está assim por causa dos direitos que pertencem à Konami, criadora do PES . Andrea Pirlo é um técnico novato e obstinado e todo o foco está no ataque. Aproveite as habilidades do monstro Cristiano Ronaldo e acumule pressão para encobrir os atributos medianos dos jogadores de meio-de-campo.

