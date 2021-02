Pergunte a um torcedor do Liverpool a diferença que um bom defensor faz, seja ele zagueiro ou lateral. Com três dos melhores do planeta, os Reds conseguiram conquistar a Premier League, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Se você quer uma zaga dura como pedra no FIFA 21 , tenha algum destes caras da lista abaixo em sua equipe.

Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

Virgil Van Dijk, do Liverpool, tem 90 de avaliação © EA Sports

Embora Van Dijk esteja apenas um ponto à frente do próximo da lista, poucos questionariam sua posição como melhor zagueiro do mundo. Ele comanda a defesa do Liverpool com autoridade, e sua participação foi importantíssima na conquista do título do primeiro título da Premier League pelo Reds. Com 91 de defesa, 86 de físico e um ritmo impressionante de 76 para um zagueiro, Van Dijk é um jogador obrigatório no seu time do FIFA 21 .

Sergio Ramos, Real Madrid, 89

Sergio Ramos está entre os melhores há anos © EA

É um jogador que poucos gostam, mas isso nem de longe faz com que seu rendimento em campo não seja excelente. Sergio Ramos continua como o segundo melhor zagueiro no FIFA . O seu chute é sua estatística mais baixa, mas 70 é excelente pra um zagueiro. Ele é um dos maiores zagueiros-artilheiros que o futebol já teve e um dos jogadores mais completos do futebol moderno, fato que se reflete em sua classificação no FIFA 21 .

Kalidou Koulibaly, Napoli, 88

Koulibaly tem 89 de defesa © EA

Como um dos principais zagueiros do mundo, o senegalês é bom o suficiente para jogar por um time que luta por títulos com mais frequência. Rápido e forte, Koulibaly é quase insuperável. Se você precisa de uma parede de tijolos, pode contar com Koulibaly.

Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87

Trent Alexander Arnold já é um dos melhores do mundo © EA

É um dos jogadores mais talentosos pra ter em um time. Trent Alexander-Arnold é o lateral com melhor passe e maior pontuação no jogo no geral. Sua visão tem repercutido em grande parte no estilo de jogo do Liverpool nas últimas duas temporadas, e se você quer construir um bom time partindo da zaga, vai precisar da magia e da técnica do Alexander-Arnold em sua equipe.

Andy Robertson, Liverpool, 88

O Liverpool está com uma zaga muito mais forte © EA Sports

Robertson vem logo atrás de Trent-Arnold, o que significa que há três zagueiros do Liverpool entre os melhores do FIFA 21 . Os dois são iguais na maioria das categorias, o que os diferencia são as habilidades de passe de Arnold, que são superiores às de seu companheiro. Em qualquer outro lugar, é impossível separá-los e, se você puder pegá-los, ambos somarão uma grande força ao seu time do FIFA 21 .

Aymeric Laporte, Manchester City, 87

Laporte e Maignan © EA

Laporte perdeu uma boa parte da temporada passada por causa de uma lesão na coxa, o City caiu de produção e, assim, as notas do defensor subiram. Sem ele e sem Vincent Kompany, que deixou o time, os Citizens muitas vezes viam um mar aberto em sua zaga. Com Laporte de volta, eles vão brigar no topo com força de novo.

Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio, 87

Melhor zagueiro da Juventus que no FIFA 21 chama Piemonte Calcio © EA

O italiano está na lista de melhores zagueiros do mundo há mais de uma década e não mostra sinais de declínio. Em termos de estatísticas brutas de defesa, ele perde apenas para Van Dijk e é uma fera absoluta em campo. Como Koulibaly, ele não é um craque, mas manterá o perigo longe do seu time.

Gerard Piqué, Barcelona, 86

Uma das paredes do Barcelona © EA

Assim como Chiellini, Piqué é há muito tempo um dos melhores zagueiros do futebol mundial, embora o espanhol seja tecnicamente mais talentoso do que o italiano. Piqué, na verdade, é o 15º melhor zagueiro considerando apenas as estatísticas de defesa, porém ele sobe no ranking por seu bom passe e pelo físico. Se você quer ter um timaço na zaga sem gastar uma fortuna, Piqué - com Laporte e Ramos - é a escolha certa.

Dani Carvajal, Real Madrid, 86

Carvajal, do Real Madrid, é uma ótima compra © EA Sports

Depois da dupla do Liverpool, Carvajal é outro lateral da lista. Apesar do crescente domínio dos laterais no futebol mundial, eles mal conseguem fazer parte de listas como essa. No que diz respeito a Carvajal, seu status como um homem de serviço público do Real Madrid reflete em suas estatísticas; nenhuma se destaca em particular, mas além do chute, não houve uma queda abaixo de 78 também.

Mats Hummels, Borussia Dortmund, 86

Hummels fecha o top 10 com os melhores zagueiros do FIFA 21 © EA

Um raro jogador do Dortmund a chegar ao top 10 de sua posição, Hummels trocou entre Bayern e Dortmund quatro vezes ao longo da carreira e é um dos jogadores mais consistentes da Bundesliga. Ele não recebe elogios com tanta frequência quanto alguns outros caras dessa lista, mas não se engane, Hummels é um dos melhores zagueiros do mundo.