FURIA no topo da cena de CS:GO. Veja como ela chegou lá

O documentário

, produção da

Red Bull TV

que você pode assistir no player no alto desta página, conta os bastidores da organização na disputa do maior campeonato de CS:GO do mundo. As dificuldades, as estratégias, a preparação de cada jogador, a aposta no novato Drop, então com 17 anos, e o dia em que enfrentaram a rival Gambit para escrever de vez a FURIA – e os esports do Brasil – na história.