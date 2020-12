Hello, hello! Flakes Power conta o que achou do PS5

na área pra contar pra vocês o que achei do novíssimo PlayStation 5! Essa máquina animal da nova geração de consoles já chegou aqui e vou descrever o que mais me chamou a atenção e o que você mais vai curtir assim que por as mãos no seu!

A primeira coisa que chama atenção

Logo de cara, o novo controle chama muito a atenção. O design dele (e do PS5) ficou bem fora da curva, bem futurístico! Ele tem encaixe perfeito nas mãos, tem microfone embutido e botão para mutar com indicação em ler e ranhuras (com os símbolos do PlayStation) para evitar escorregar. Isso anima a querer testar o aparelho e descobrir as novidades que esse novo console e também o controle - traz pra uma nova leva de jogos.

Logo de cara, o novo controle chama muito a atenção. O design dele (e do PS5) ficou bem fora da curva, bem futurístico! Ele tem encaixe perfeito nas mãos, tem microfone embutido e botão para mutar com indicação em ler e ranhuras (com os símbolos do PlayStation) para evitar escorregar. Isso anima a querer testar o aparelho e descobrir as novidades que esse novo console e também o controle - traz pra uma nova leva de jogos.

Logo de cara, o novo controle chama muito a atenção. O design dele (e do PS5) ficou bem fora da curva, bem futurístico! Ele tem encaixe perfeito nas mãos, tem microfone embutido e botão para mutar com indicação em ler e ranhuras (com os símbolos do PlayStation) para evitar escorregar. Isso anima a querer testar o aparelho e descobrir as novidades que esse novo console e também o controle - traz pra uma nova leva de jogos.

Nova Interface

Primeiro jogo favorito