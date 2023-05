Gaming Queens: as rainhas do CS:GO miram o topo do mundo

O que resta a uma equipe quando ela já domina as suas competições locais? A resposta é: ganhar o mundo. E foi o que

,

,

,

e

buscaram no ano passado. As cinco minas da FURIA formaram uma espécie de seleção feminina de CS:GO e, se já não tinham rivais no Brasil, a próxima fronteira estava fora de casa, do outro lado do oceano.