A Gabs voltou! 'Peguei vontade de novo de jogar'

Quando parei de jogar CS:GO, eu quis realmente me aposentar do jogo. Eu não fui fazer stream de CS:GO e não abri mão do meu leque de possibilidades. Fui jogar outros jogos e fazer tudo. Comecei a jogar o Valorant, mas querendo ou não os views começaram a cair também. Muita coisa foi embora e até uns patrocínios que eu tinha em relação ao CS. Mesmo desanimada, eu fui voltando a fazer outras coisas, outros projetos, viagens com a FURIA e abrindo meu leque de possibilidades em tudo que dava pra fazer. Eu não queria me encontrar em nenhum lugar, não era isso, mas eu queria testar tudo. E aí, até que eu meio que falei, meu, eu vou jogar. Vou fazer stream jogando? Sim, mas eu vou jogar também profissionalmente.