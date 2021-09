League of Legends: guia para iniciantes

sem o conhecimento básico de qual é sua função no campo de jogo, você pode ter problemas. Existem muitas funções no

Se você começou agora no mundo dos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) sem o conhecimento básico de qual é sua função no campo de jogo, você pode ter problemas. Existem muitas funções no LoL , são elas: Topo, Selva, Meio, Suporte e Atirador. Seja você responsável por ficar na rota Inferior para proteger ou apoiar seu ADC (Attack Damage Carry ou Atirador) ou sozinho empurrando a rota do Topo, é importante aprender seu lugar.

Depois de descobrir onde você prefere jogar, é possível adaptar seu estilo de jogo para se adequar ao papel do seu Campeão. Afinal, é bem mais fácil aprender o básico quando você já tem um objetivo em mente. Contudo, se você começou agora, a Selva ou o Meio não são os melhores amigos dos iniciantes. Tente algo menos complicado de aprender, pelo menos no início, como Suporte ou Atirador. Isso dará espaço para crescer e entender o jogo. Depois é muito mais tranquilo fazer a transição para outros papeis.

