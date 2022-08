De rivais a parceiros: os campeões do Red Bull Flick

Adriano "Wood7" e Lucas "Lux" são os caras que formam a MajorRio , dupla campeã do Red Bull Flick 2022 . Esse duo, depois de mostrar que é quem manda no CS:GO no Brasil, agora se prepara pra disputar a Final Mundial do evento, em Copenhague, na Dinamarca. Pra conhecer um pouco mais sobre os caras, só seguir a leitura.

MajorRio © Red Bull Content Pool / Fabio Piva

Wood7

Adriano Cerato tentou ser jogador de futebol, mas o caminho da bola não deu lá muito certo. Ele passou no vestibular e entrou em engenharia civil. Mas, junto com o futebol e depois com os estudos, ele nunca deixou de ser um apaixonado por Counter-Strike .

Wood7 se apaixonou pelo jogo quando tinha apenas 11 anos e conheceu a parada numa lan-house. Ele passou a não querer desgrudar do game nem nas aulas: levava o notebook pra sala e jogava e assistia às partidas do seu ídolo no CS , o player FalleN.

"Eu via o FalleN ganhando os Mundiais e como eu já tinha experiência com CS e sabia o que era competir por causa do futebol, no fim da faculdade eu pensei: eu posso", conta Wood7. "Eu treinava e via demos na sala de aula, os professores tinham muita raiva. Mas fez parte da construção pra chegar onde estou hoje", conta o gaúcho, nascido em Frederico Westphalen, perto da fronteira com a Argentina.

Wood7 e Lux recebendo o troféu do Red Bull Flick das mãos do Gaules © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Lux

Lucas Meneghini foi "o cara" na Final Nacional do Red Bull Flick: ficou com o prêmio de MVP depois de conseguir 160 kills e 18 assistências. Mas, diferentemente do parceiro, ele não começou tão cedo no CS:GO.

"Meu início foi em 2014 por causa de amigos. Não peguei a época das lan houses, porque eu tenho 20 anos [risos]. Eu percebi que tinha capacidade de ser um jogador profissional e que não precisava ser um engenheiro ou um advogado", conta. "Durante a pandemia, as aulas presenciais pararam, eu pude me dedicar mais ao jogo e assim virei profissional", conta o paulista de Mogi Mirim.

Ex-rivais

Quando ambos viraram profissionais, passaram a se trombar apenas como adversários em torneios competitivos que jogaram pelos seus ex-times. Wood7 defendeu a MIBR e Lux jogo pelo Cruzeiro. "Eu sempre competi contra ele [Lux] e via bastante potencial. A gente começou a jogar PUG juntos, e aí criamos uma amizade e a ideia de jogar o torneio de 2x2", conta Wood7.

A dupla MajorRio, que ganhou esse nome em homenagem à etapa do IEM que vai rolar no fim do ano no Rio de Janeiro, já garantiu vaga na Final Mundial, em novembro, na Dinamarca. Eles vão se preparar pro torneio e, caso avancem nos playoffs, terão a oportunidade de encarar os melhores pro-players do mundo, como KScerato e Drop, da FURIA.

