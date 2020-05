7 games casca-grossa do passado

Do Master System ao Nintendo 64, alguns jogos foram protagonistas no passado dos adultos de hoje em dia. Muitos deles marcaram pelo grau de dificuldades e outros pela diversão. Mas todos mostram como a vida era complicada sem save e sem gameplay no YouTube - mas cheia de aventuras e bons perrengues.

Battletoads

Você nunca imaginou que odiaria dois sapos pro restante da sua vida, admita. Desenvolvido pela Rare, o game foi marcante no Mega Drive e Super Nintendo por causa do grau de dificuldade. Sem uma boa memória para decorar os movimentos de cada obstáculo ou inimigo, era quase impossível zerá-lo.

Black Belt

Bleck Belt é baseado no mangá Hokuto no Ken

Jogar este clássico do Master System era como reviver "Karate Kid - A Hora da Verdade" (1984). Mas em vez de controlar Daniel San e sem o treinamento do Sr. Miyagi, você tinha que fazer o lutador de caratê Riki salvar a namorada que foi capturada por uma gangue. O game foi um dos precursores de "Street Fighter" e "Mortal Kombat".

Super Street Fighter II

esports The Art of Street Fighting

Driver

Perseguição no nível hard era um dos diferencias do game