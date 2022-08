Você precisa conhecer (e jogar) estes 7 games clássicos

Se por acaso você é do tipo de pessoa que tem curiosidade sobre a história dos games (e se não tem, deveria), aqui tem uma lista incrível pra você. São jogos clássicos , que marcaram época, e que vale a pena conhecer ou revisitar. Afinal, quase tudo o que se joga hoje de videogame vem de alguma forma desses títulos.

Os games clássicos são tão cultuados que tem gente que se dedica a criar coleções e fazer de suas casas quase um museu em homenagem a eles. O Lucas Silveira, da banda Fresno, é um desses caras, como mostra o primeiro episódio da série Gaming Cribs , apresentada pelo (hello, hello) Flakes Power . O cara tem uma coleção absurda na garagem de casa, dá uma olhada aí embaixo.

13 min Lucas Silveira Você conhece ele como o cara da banda Fresno. O que você não conhece é a coleção absurda de consoles e jogos clássicos que o Lucas tem na garagem.

Agora dá uma olhada nessa lista de jogos retrô , alguns muito antigos, outros (um pouco) mais recentes. E fique com aquela vontade de se aventurar em alguns casos num console cheio de poeira.

River Raid – Atari (1982)

River Raid © Activision,

É impossível contar a história dos videogames sem falar de River Raid. O jogo para Atari foi um sucesso e vendeu mais de 1 milhão de cartuchos. Você pilota um avião que sobrevoa um rio e vai explodindo pontes, helicópteros e precisa abastecer de vez em quando pra não cair. Diferentemente de outros jogos de tiro de seu tempo, em que a tela era fixa, aqui o avião se move, podendo ter velocidade alterada pelo jogador. E o nível de dificuldade sobe com o passar do tempo.

California Games (Jogos de Verão) – Master System (1987)

California Games © Rare

São vários jogos em um, indo de disputas de skate e surfe e passando por BMX e patinação. Antes, o jogador escolhe um país pra defender e a partir daí a pontuação vai sendo acumulada depois de cada prova. Pra ser o melhor dos (até oito) jogadores, é preciso dominar vários destes jogos de verão – que era o título em português. Chegou a ser eleito por veículos de mídia especializados como o jogo do ano nos EUA.

Super Mario World – Super Nintendo (1990)

Super Mario World © Nintendo

Esse aqui é um dos jogos mais marcantes do Super Nintendo e da história dos games, tanto que o encanador de bigode furou a bolha e virou ícone da cultura pop. As fases terríveis embaixo d'água, as chaves, o Yoshi, a trilha sonora e o objetivo de salvar a princesa são algumas coisas que fazem esse game ser tão especial. Tanto é que ele está em quase todas as listas de melhores jogos de todos os tempos.

Sonic the Hedgehog 2 – Mega Drive (1992)

Sonic The Hedgehog 2 © SEGA

Enquanto a Nintendo tinha um encanador bigodudo, a Sega tinha um ouriço azul que corria mais rápido que um carro esportivo. Sonic the Hedgehog 2 apresentou tudo que o primeiro jogo da franquia tinha de melhor e ampliou, apresentando também o modo multiplayer, a raposa de duas caudas Tails, fases mais difíceis e o melhor do jogo: o Super Sonic, uma versão mais rápida e praticamente indestrutível do ouriço.

Samurai Shodown – Neo Geo (1993)

Samurai Shodown © SNK

O primeiro título da série chamou a atenção de jogadores de todas as idades por suas lutas que combinavam magias e espadas. Enquanto Street Fighter pavimentava o caminho para os games de luta no mano a mano, Samurai Shodown foi o precursor dos games de luta com armas. A jogabilidade praticamente era a mesma, o que mudava era a barra de energia que quando chegava determinada parte, os golpes ficavam mais fortes e arrancavam mais energia do adversário.

Medal of Honor – PS1 (1999)

Medal of Honor © Dreamworks

Um game com roteiro assinado por Steven Spielberg! Quando tudo era mato nos jogos de guerra, Medal of Honor chegou pra mostrar que era possível criar um game em primeira pessoa sem ser de fantasia ou ficção científica. Medal of Honor chamava atenção também por causa da realidade: um tiro nos pés fazia o inimigo mancar automaticamente, outro um pouco mais pra cima da cabeça, e a bala pegava no capacete fazendo o inimigo ficar sem a proteção. Foi pura inovação.

GTA San Andreas – PS2 (2004)

GTA San Andreas © Rockstar Games

Não dá pra falar de jogos clássicos sem citar esse ícone do Playstation 2. Estar na pele do CJ em GTA San Andreas, é voltar pra Los Angeles dos anos 90. Na história, a mãe dele foi assassinada, a família desabou, os amigos entraram pro crime e, pra piorar tudo, dois policiais corruptos armaram pra que ele fosse acusado de homicídio. Você tem que entrar numa jornada pra salvar a família do CJ e assumir o controle das ruas.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!