Dragon Ball Z: Kakarot e os melhores games de janeiro

Feliz ano novo! E devemos avisar que 2020 não está para brincadeira mesmo depois dos lançamentos incríveis do ano passado. Jogos muito esperados - sim, estamos falando de Final Fantasy VII: Remake, Cyberpunk 2077, Last of Us 2, Resident Evil 3 Remake e o novo Halo, entre outros - aterrissam este ano. E a prova que esse novo ciclo não vai pegar leve são os lançamentos de janeiro. Veja o que vem aí!

Monster Hunter World: Iceborne

8 de janeiro (PC)

A expansão é praticamente um jogo novo, e nele será possível explorar terras e montanhas gélidas e enfrentar novas ameaças ou velhos conhecidos daqueles que acompanham a franquia Monster Hunter há algum tempo. Nem é necessário dizer que a expansão vem recheada de novas missões, ainda mais conteúdo da história do jogo e, como estamos em uma versão de PC, pacotes de textura de alta resolução 4K, taxa de quadros ilimitada, suporte para telas amplas, controles aprimorados de mouse e teclado e muito mais.

Dragon Ball Z: Kakarot

17 de janeiro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Não é muito difícil entender os motivos da nossa ansiedade. Afinal, Dragon Ball Z: Kakarot é uma releitura de toda a série Dragon Ball Z em forma de RPG de ação em mundo aberto, onde as batalhas mais lembram um game de luta e a história abrange todos os principais arcos da animação. Fora isso, teremos um novo personagem, Bonyu, alguns dos materiais de preenchimento do anime (como o famoso episódio do teste de direção) e material extra que revelará muito sobre personagens dos tempos do Dragon Ball clássico (aquele do Gokuzinho) e o paradeiro deles em tempos da Saga Z. O melhor? Tudo é canônico e criado pelo pai da série, Akira Toriyama. E Goku não será o único personagem jogável: você também assumirá o controle de Gohan, Vegeta, Trunks do futuro e Vegito.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

17 de janeiro (Nintendo Switch)

Se os remasters estão na moda, então esse jogo pode ser uma das melhores notícias de início de ano para quem tem um Nintendo Switch. Tokyo Mirage Sessions #FE Encore é um game de Wii U que retorna no Switch e traz um RPG que combina as séries Fire Emblem e Shin Megami Tensei. Nele, acompanhamos a história de um grupo de adolescentes que devem comandar Mirages - heróis reimaginados do Fire Emblem - e impedir que invasores de outro mundo drenem Tóquio através de uma energia chamada Performa. Esta edição inclui o jogo base e todo o conteúdo de DLCs lançado no Wii U, além de novos elementos adicionais da história, personagens e músicas.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

21 de janeiro (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Começar o ano com 6 games Mega Man é muito pro nosso coração: queremos! © Capcom

Coisa básica pro início de ano: seis jogos clássicos de Mega Man Zero/ZX em um único pacote. É exatamente isso: Mega Man Zero/ZX Legacy Collection traz a saga que conta os fatos após 100 ano de Mega Man X e inclui Mega Man Zero 1, 2, 3 e 4, como também os games Mega Man ZX e ZX Advent no pacote. A coleção revive esses clássicos do Game Boy Advance e Nintendo DS, além de também trazer Z-Chaser, um novo modo exclusivo criado apenas para este conjunto de jogos. Pra quem acha games da série complicados, aqui você também terá um modo casual e save points para facilitar a aventura. Obrigatório para fãs do robozinho azul (e agora também vermelho).

Warcraft III: Reforged

28 de janeiro (PC)

A estratégia retorna no melhor da beleza gráfica em Warcraft III Reforged © Blizzard Entertainment

Warcraft III: Reforged é uma versão completamente remodelada do famoso jogo de RTS (estratégia em tempo real) da Blizzard. Esta nova versão inclui o jogo original, Warcraft III: Reign of Chaos e a premiada expansão The Frozen Throne. Se não for o bastante, o novo game traz sete campanhas de um jogador com mais de 60 missões e um conjunto de recursos sociais e de pareamento de partidas pelo serviço de jogos online Battle.net. O mais interessante é que você poderá batalhar não apenas com quem adquirir essa nova versão, mas também com jogadores que tiverem o game clássico! Beleza não será uma desculpa para evitar o combate.

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

28 de janeiro (PlayStation 4, Xbox One)

Sucesso no PC, Pillars of Eternity II: Deadfire chega aos consoles © Obsidian Entertainment 01 / 03

Sente falta de títulos de RPG que lembram clássicos como Dungeons & Dragons? Chegou sua vez. Após longa espera e promessas da Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity II: Deadfire finalmente chegará aos consoles! No formato Ultimate Edition, o título contará com o jogo base e suas grandes expansões – Beast of Winter, Seeker, Slayer, Survivor e Forgotten Sanctum. Você poderá explorar o vasto e inexplorado arquipélago de Deadfire, no mundo de Eora, onde assumirá o papel de Watcher - um personagem com poder de olhar as almas das pessoas e ler suas memórias. Porém, lembre-se que o enredo é definido por suas decisões e algumas podem não ter retorno.