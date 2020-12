Cyberpunk 2077 e os melhores jogos de dezembro de 2020

Certamente esse é um dos finais de ano mais agitados da história dos games. Depois da chegada dos novos consoles e do aguardado (e tão adiado) Cyberpunk 2077, diversas versões next-gen de jogos e outras novidades ficarão disponíveis em dezembro. Veja abaixo.

Certamente esse é um dos finais de ano mais agitados da história dos games. Depois da chegada dos novos consoles e do aguardado (e tão adiado) Cyberpunk 2077, diversas versões next-gen de jogos e outras novidades ficarão disponíveis em dezembro. Veja abaixo.

Certamente esse é um dos finais de ano mais agitados da história dos games. Depois da chegada dos novos consoles e do aguardado (e tão adiado) Cyberpunk 2077, diversas versões next-gen de jogos e outras novidades ficarão disponíveis em dezembro. Veja abaixo.

Twin Mirror: Lost On Arrival

1° de dezembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

1° de dezembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

1° de dezembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Um thriller psicológico em que você assume o controle do jornalista investigativo Sam Higgs, que retorna à sua cidade natal pro funeral de melhor amigo apenas para descobrir que ela guarda segredos sombrios. Quebra-cabeças e jogabilidade de dedução, que incluem um modo especial onde Sam pode recriar internamente cenas de crime são alguns dos destaques desta obra. Essencialmente, você terá acesso a um jogo mental, semelhante aos retratos modernos de Sherlock Holmes.

Um thriller psicológico em que você assume o controle do jornalista investigativo Sam Higgs, que retorna à sua cidade natal pro funeral de melhor amigo apenas para descobrir que ela guarda segredos sombrios. Quebra-cabeças e jogabilidade de dedução, que incluem um modo especial onde Sam pode recriar internamente cenas de crime são alguns dos destaques desta obra. Essencialmente, você terá acesso a um jogo mental, semelhante aos retratos modernos de Sherlock Holmes.

Um thriller psicológico em que você assume o controle do jornalista investigativo Sam Higgs, que retorna à sua cidade natal pro funeral de melhor amigo apenas para descobrir que ela guarda segredos sombrios. Quebra-cabeças e jogabilidade de dedução, que incluem um modo especial onde Sam pode recriar internamente cenas de crime são alguns dos destaques desta obra. Essencialmente, você terá acesso a um jogo mental, semelhante aos retratos modernos de Sherlock Holmes.

Immortals Fenyx Rising

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

O jogo virou e uma semideusa é a última esperança dos Deuses do Olímpio!

Um Titã aprisionou os deuses do Olímpio e uma jovem semideusa é a última esperança da humanidade. Jogue como Fenyx, em uma missão para salvá-los (e a sua casa) de uma maldição negra. Enfrente feras mitológicas, domine poderes lendários dos deuses e derrote Tifão, o mais mortal Titã da mitologia grega, em uma luta épica que durará séculos, em um divertidíssimo jogo em mundo aberto com personalização de armas, itens e habilidades.

Um Titã aprisionou os deuses do Olímpio e uma jovem semideusa é a última esperança da humanidade. Jogue como Fenyx, em uma missão para salvá-los (e a sua casa) de uma maldição negra. Enfrente feras mitológicas, domine poderes lendários dos deuses e derrote Tifão, o mais mortal Titã da mitologia grega, em uma luta épica que durará séculos, em um divertidíssimo jogo em mundo aberto com personalização de armas, itens e habilidades.

Um Titã aprisionou os deuses do Olímpio e uma jovem semideusa é a última esperança da humanidade. Jogue como Fenyx, em uma missão para salvá-los (e a sua casa) de uma maldição negra. Enfrente feras mitológicas, domine poderes lendários dos deuses e derrote Tifão, o mais mortal Titã da mitologia grega, em uma luta épica que durará séculos, em um divertidíssimo jogo em mundo aberto com personalização de armas, itens e habilidades.

Haven

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

3 de dezembro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

© The Game Bakers

Dois amantes desistiram de tudo e fugiram rumo a um planeta perdido pra ficarem juntos. Jogue com Yu e Kay ao mesmo tempo em que eles se estabelecem em um mundo desconhecido e misterioso. Explore o planeta em busca de peças e materiais para consertar sua nave e torná-la um lar aconchegante. Lute contra aqueles que tentam separá-los, sincronize suas ações em combate enquanto busca tempo e o ritmo perfeitos neste RPG sobre amor, rebelião e liberdade.

Dois amantes desistiram de tudo e fugiram rumo a um planeta perdido pra ficarem juntos. Jogue com Yu e Kay ao mesmo tempo em que eles se estabelecem em um mundo desconhecido e misterioso. Explore o planeta em busca de peças e materiais para consertar sua nave e torná-la um lar aconchegante. Lute contra aqueles que tentam separá-los, sincronize suas ações em combate enquanto busca tempo e o ritmo perfeitos neste RPG sobre amor, rebelião e liberdade.

Dois amantes desistiram de tudo e fugiram rumo a um planeta perdido pra ficarem juntos. Jogue com Yu e Kay ao mesmo tempo em que eles se estabelecem em um mundo desconhecido e misterioso. Explore o planeta em busca de peças e materiais para consertar sua nave e torná-la um lar aconchegante. Lute contra aqueles que tentam separá-los, sincronize suas ações em combate enquanto busca tempo e o ritmo perfeitos neste RPG sobre amor, rebelião e liberdade.

FIFA 21 Next-Gen

Suor e mais detalhes gráficos a caminho do FIFA 21 da próxima geração