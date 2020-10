Assassin's Creed: Valhalla e os melhores jogos de novembro de 2020

Outro destaque do novo console é seu controle sem fio DualSense, que promete uma experiência mais imersiva graças aos gatilhos adaptáveis e resposta tátil. Os aparelhos ainda serão retrocompatíveis com praticamente todos os jogos do PS4 e assinantes da PS Plus ainda terão uma coleção de games do Play 4, com uma série de títulos aclamados pela crítica. E é lógico que você terá mais informações sobre ele após o lançamento.