FIFA 21 e os melhores jogos de outubro de 2020

Outubro será marcado por lançamentos que mostram o que os games têm de melhor quando o assunto são forças opostas. FIFA 21 trava uma já tradicional batalha com PES 2021, forças do Império Galático enfrentam a Aliança Rebelde, um querido e maluco marsupial corre contra o próprio tempo e o povo luta para impedir uma tomada fascista do poder no futuro. Vem ver os destaques cheios de rivalidades que esperam por você.

Super Mario Bros. 35

1 de outubro (Nintendo Switch)

Prepare-se para jogar Super Mario Bros. com uma galera! O mascote da Nintendo surge neste novo jogo de Battle Royale que coloca 35 jogadores em uma disputa online para ver quem será o último Mario sobrevivente.

Derrote um inimigo e ele é enviado para a tela dos adversários, mas todo cuidado é pouco, pois o mesmo acontece com você. O game também inclui itens especiais para turbinar ainda mais suas tentativas de sobrevivência. "Super Mario Bros. 35" estará incluso para assinantes do Nintendo Switch Online até dia 31 de março de 2021.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

2 de outubro (PlayStation 4, Xbox One)

Após mais de 10 anos, finalmente temos um novo jogo original do marsupial mais louco dos games. "Crash Bandicoot 4: It's About Time" traz uma aventura na qual os desonestos vilões Neo Cortex e Dr. N. Tropy escaparam de sua prisão interdimensional e deixaram um buraco do tamanho de um cientista maligno no universo. Agora, eles estão focados não apenas em conquistar esta como também todas as demais dimensões. E adivinhe quem terá que salvar o dia?

N. Sanity Beach é onde a aventura de Crash começou pela primeira vez e será o marco deste aguardado retorno, ao lado de Coco. Os jogadores poderão curtir várias as mudanças na jogabilidade e até no estilo de arte, em um game que abrange o tempo e espaço e promete um interessante desafio.

Star Wars: Squadrons

2 de outubro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Electronic Arts, Motive Studios e Lucasfilm uniram-se para trazer uma experiência imersiva de combate espacial em primeira pessoa ambientada na amada galáxia de Star Wars. "Star Wars: Squadrons" chega com emocionantes combates multiplayer 5x5, batalhas entre frotas e uma história original que acontece após os eventos de "Star Wars: O Retorno de Jedi", nos dias finais do Império Galáctico e durante a ascensão da Nova República.

A campanha de Squadrons e sua alternância de perspectiva são prato cheio para os fãs. Você terá como experimentar os lados de dois pilotos personalizáveis em missões de lados opostos: para proteger a recém formada Nova República ou para ajudar a restaurar a ordem do Império Galáctico. O melhor? "Star Wars: Squadrons" terá Realidade Virtual (VR) no PlayStation 4 e no PC, além de suporte a crossplay para o multiplayer.

Foregone

5 de outubro (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

"Foregone" lhe coloca no papel da Árbitra mais forte da cidade de Calagan, encarregada de investigar o repentino ressurgimento de uma força corrupta conhecida como Harrow. A partir daí, destrua legiões de inimigos, batalhe com chefes formidáveis e colete uma grande variedade de itens atualizáveis.

Em "Foregone", você embarca em uma jornada tortuosa para desvendar a terrível verdade por trás do Harrow. O título intenso e focado no combate apresenta uma arte de pixel fluida, combinando influências visuais da velha escola com tecnologia de animação 3D moderna. Sua jogabilidade lembra muito títulos de plataforma de sucesso, como o aclamado "Dead Cells", em uma aventura com diversas armas, habilidades melhoráveis e inúmeros segredos.

Baldur's Gate III

6 de outubro (PC)

Ah, que saudades de juntar o grupo e matar uns dragões, né meu filho?

Um dos maiores RPGs de PC está finalmente de volta, desta vez sob a responsabilidade do estúdio que nos trouxe "Divinity: Original Sin 2", que finalmente tem em mãos um jogo da franquia "Dungeons & Dragons". "Baldur's Gate III" fala sobre um antigo mal que voltou ao Portão de Baldur, com a intenção de devorá-lo de dentro para fora. E isso põe o destino de Faerun - famoso continente e cenário de campanha de D&D - em suas mãos.

Para reviver um clássico que não surge nos games há mais de 20 anos, o terceiro jogo promete dezenas de horas de história, combates por turnos tensos e multiplayer para até quatro aventureiros. Também é previsto um novo sistema de iniciativa que permite agrupar personagens do grupo. Outra novidade é um sistema de inspiração, que reservará alguns pontos para que o jogador tente rolar resultados negativos nos dados novamente. Preparem-se, aventureiros: Baldur's Gate vive!

FIFA 21

9 de outubro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC)

É hora de por o time em campo. FIFA 21 chega com diversas novidades em seus modos, inúmeras ligas e times e toda diversão dos modos Volta e Fifa Ultimate Team. Enquanto o Volta Football traz a presença de talentos que convergem o mundo da música e moda, como Diplo (artista, produtor e DJ) e Anthony Joshua (medalhista de ouro olímpico) e do futebol, como Kaká, Eric Cantona e Trent Alexander-Arnold, os caminhos mais tradicionais do futebol contam com a UEFA Champions League e a Comebol Libertadores e Sulamericana.

Ao todo, são mais de 17 mil jogadores e mais de 700 clubes, além de 90 estádios e mais de 30 ligas, incluindo seleções masculinas e femininas. Novas formas de explorar o jogo, como co-op no FUT e opções de interação nas partidas no modo carreira - onde é possível ser o técnico ou entrar em campo a qualquer momento do jogo -, dão novos ares ao tão esperado simulador de futebol. Chuteira no pé e controle na mão para a nova temporada de FIFA!

World of Warcraft: Shadowlands

27 de outubro (PC)

A oitava expansão do RPG multijogador online em massa (MMO) mais popular do mundo enfim chega para todos os fãs. Ao adentrar as Terras Sombrias, você vai se deparar com um mundo em desordem. Almas virtuosas estão sendo injustamente lançadas na escuridão eterna da Gorja, enquanto os Pactos – facções poderosas que dominam os diferentes reinos do pós-vida – se vêem à beira da ruína à medida que o fluxo de ânima, essencial para as Terras Sombrias, vai misteriosamente minguando.

Em "Shadowlands", enquanto um mal antigo junta forças para romper seus grilhões, os jogadores terão que desbravar os confins inexplorados do além, unir-se ao Pacto mais alinhado aos seus próprios princípios e propósitos para , por fim, restaurar o equilíbrio no outro mundo. Para deixar os fãs ainda mais preparados para o lançamento, a Blizzard lançou a série de animações "Shadowlands: Pós-vidas" e o podcast "Viajantes de Azaroth" . Sua luta no outro mundo é pela Horda ou pela Aliança?

Ghostrunner

27 de outubro (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Ghostrunner bebe da fonte de inúmeras inspirações Cyberpunk © All in! Games

"Ghostrunner" é um game de ação jogado em primeira pessoa em alta velocidade. Ambientado em um cenário cyberpunk sombrio, você estará na pele de um ninja assassino, em batalhas de um único acerto que deixam tudo ainda mais frenético e veloz. Corte seus inimigos com uma katana monomolecular, desvie de balas com seus reflexos sobre-humanos e empregue uma variedade de técnicas especializadas para prevalecer.

Em seguida, você deverá executar a missão de escalar a Dharma Tower, o último abrigo da humanidade depois de um cataclismo mundial, e fazer seu próprio caminho de baixo para cima para enfrentar o tirânico Keymaster em busca de vingança. Uma ótima opção enquanto espera-se a chegada do tão aguardado "Cyberpunk 2077" .

Watch Dogs: Legion

29 de outubro (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC)

Londres está enfrentando seu pior momento. A cidade foi tomada pelo caos, quando uma entidade misteriosa conhecida como Zero-Day Army incriminou a resistência underground DedSec pelos bombardeios coordenados em diversas partes da capital inglesa. Neste cenário, oportunistas de todos os cantos da cidade tomam o controle do local e preenchem o vazio deixado pelos governantes derrotados. Como membros da Resistência DedSec, os jogadores devem enfrentar diversos inimigos e precisarão estar prontos para recrutar novos companheiros na luta pela liberdade.

"Watch Dogs: Legion" melhora seu estilo de ação em mundo aberto e permite a construção de grupos de até 40 personagens para fazer parte da Resistência DedSec. O mais incrível é que praticamente qualquer personagem nas ruas pode ser seu próximo aliado recrutado. O jogo ainda é totalmente compatível com a tecnologia de ray-tracing (em PC equipados com GPUs RTX da Nvidia ou na próxima geração de consoles), e quem adquirir a versão de Xbox One ou PS4 também receberá sua edição para a próxima geração de consoles.