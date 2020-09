Chegou setembro e não é um mês qualquer: com ele chega o cardápio mais variado do ano em lançamentos em games. Setembro entrega muitos títulos para quem curte esportes, fato. Mas a lista chega com novidades para agradar muitos outros fãs, desde HQs até clássicos, que retornam com tudo. E aqui estão os melhores.

WRC 9

3 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Lama, poeira, velocidade e tudo que o fã dos ralis poderiam esperar © BigBen Interactive

WRC 9 coloca nas suas mãos a simulação do Campeonato Mundial de Rali, incluindo os carros, as etapas (com diferentes pisos) e os melhores pilotos do mundo. As atualizações incluem três novos ralis (Quênia, Japão e Nova Zelândia, que estavam previstos para o calendário deste ano ), mais de 15 carros clássicos e 100 fases especiais. O game ainda oferece novos modos de jogo, entre eles um sistema de Clubes em que cada jogador pode criar seu próprio campeonato e competir online com o resto do mundo. Para trazer ainda mais imersão, como um bom simulador deve ter, você pode assumir o controle de todos os pilotos e carros oficiais das três categorias do WRC, com física aprimorada para um realismo ainda maior, ambientes redesenhados e notas de ritmo totalmente novas.

Marvel's Avengers

4 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

O novo título do grupo de super-heróis da Marvel embala, além dos famosos personagens, ambientes e momentos icônicos. Com uma história totalmente original, Marvel's Avengers apresenta um universo com missões variadas e criativas. Enquanto as Hero Missions são destinadas a apenas um jogador e servem para apresentar a parte inicial da campanha, as War Zones podem ser jogadas por uma pessoa ou em grupos de até quatro jogadores. O game também estará disponível para a próxima geração de consoles e, se você comprar agora, ganhará a versão de PS5 ou Xbox Series X sem custo adicional e podendo levar seu save para continuar de onde parou, além de jogar com amigos que ainda estão na geração anterior.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

4 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

É hora de voltar pro drop com um dos jogos de skate mais icônicos de todos os tempos. Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 foram totalmente refeitos em uma coleção épica, do zero e totalmente em HD. Além do retorno de todos os skatistas profissionais dos dois games clássicos, seus estágios e manobras, novas fases e oito novos skatistas - entre eles, a multicampeã Leticia Bufoni - chegam para fazer os clássicos ficarem ainda maiores. O jogo ainda traz de volta os modos multiplayer Create-A-Park e Create-A-Skater, online e ao vivo. É possível criar seu próprio percurso, compartilhar com outros jogadores e vestir seus skaters com roupas personalizadas.

+ Veja abaixo, na série Until 18 , como Leticia Bufoni decidiu entre tornar-se uma skatista profissional ou uma jogadora de futebol.

Leticia Bufoni

NBA 2K21

4 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

NBA 2K21 retorna com grandes melhorias nos gráficos, física e jogabilidade, recursos competitivos e de comunidade online e modos de jogo variados. O jogo oferece uma imersão única em todas as facetas do basquete e da cultura da NBA. A nova edição tem diversas opções de customização (roupas, bolas e tênis) e as novidades do MyTEAM: você comanda e constrói um time com diferentes modos de jogo e desafios que garantem recompensas e cards com novos jogadores - semelhante ao Ultimate Team do FIFA ou MyClub do PES. NBA 2K21 também seguirá a filosofia de outros jogos online e quem adquirir a Mamba Edition do jogo receberá uma cópia para a próxima geração de consoles (de PS4 para PS5 e de Xbox One para Xbox Series X).

eFootball PES 2021 Season Update

15 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

O eFootball PES 2021 Season Update vem em um formato um pouco diferente do que o habitual. Ele será uma versão atualizada do PES 2020 (porém, não é uma DLC do jogo anterior). A Konami revelou o trailer da mudança de seu jogo de futebol, enquanto prepara a edição da próxima geração de consoles com novo motor gráfico - Unreal Engine 5, ao invés da atual Fox Engine -, o que foi o anúncio de uma mudança realmente radical no mesmo ano em que a franquia comemora 25 anos. A edição 2021 atualizará dados e listas de jogadores e suas ligas, onde algumas delas e seus uniformes estão totalmente atualizadas logo no lançamento. a Euro 2020 também estará inclusa no pacote. O game ainda terá edições especiais do Bayern, Barcelona, Juventus, Manchester United e Arsenal. Essas edições terão conteúdo específico do clube, kits exclusivos, menus de marca e muito mais. E quem já tiver o PES 2020 terá desconto de 20% na compra da nova versão.

Pacer

17 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Se você curte corridas no estilo arcade, esse foi feito para você. Como uma clara homenagem a jogos de velocidade futuristas, como F-Zero e WipeOut, Pacer é feito para fãs do gênero. O Game que combina corridas e combate anti-gravidade da R8 Games põe jogadores em uma ampla variedade de modos para uma pessoa ou com até 10 jogadores, via multiplayer online. Os cinco tipos de naves, com estilos bem diferentes, são totalmente personalizáveis. Além disso, Pacer traz oito modos de jogo, 14 pistas com variações (Noite, Espelho, Revertida), que oferecem até oito maneiras diferentes de correr em qualquer circuito e uma trilha sonora que certamente mantém a adrenalina a mil em cada curva.

Crysis Remastered

18 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Crysis retorna com uma versão totalmente remasterizada em gráficos que chegam até resolução 8K, suporte a HDR, além de Ray Tracing (tecnologia que calcula raios de luz individualmente e traz mais realismo aos efeitos dos jogos) e DLSS (renderização em tempo real, que gera imagens ainda mais belas). No jogo, uma simples missão de resgate se torna o campo de batalha de uma nova guerra. Enquanto invasores alienígenas se aglomeram em uma cadeia de ilhas norte-coreanas, jogadores devem usar sua Nanosuit - que concede velocidade, força, armadura e até a habilidade de ficar invisível - para explorar o mundo aberto do game e dominar seus adversários.

Mafia: Definitive Edition

25 de setembro (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Enquanto remasters incrementam os gráficos de um jogo já lançado, os remakes oferecem um novo game a partir do zero, inspirado em outro lançado anteriormente. E Mafia: Definitive Edition, da A 2K Games e a Solutions 2 Go, é o exemplo de um trabalho realmente bem-feito! A dramática e explosiva história que marcou toda uma geração não apenas retorna, como também traz novas cenas, diálogos, missões ainda mais ricas em detalhes e novas sequências de gameplay. O mergulho na década de 30 acontece na cidade fictícia de Lost Haven, onde o motorista de táxi Thomas Angelo (Tommy para os mais chegados) se encontra na linha de frente entre a perigosa disputa de poder entre as famílias Salieri e Morello por um golpe do destino.

Baldur's Gate 3

30 de setembro (PC)

Um antigo mal voltou ao Portão de Baldur, com a intenção de destruir tudo de dentro para fora. O destino de Faerun (clássica terra de Forgotten Reamls, mundo de Dungeons & Dragons) está em suas mãos. Sozinho, você pode resistir. Mas juntos, existe uma chance de vencer. Baldur’s Gate 3 dá a você uma liberdade sem precedentes para explorar, experimentar e interagir com um mundo que realmente reage às suas escolhas. Uma narrativa grandiosa e cinematográfica o aproxima de seus personagens do que nunca, conforme você se aventura pelos Reinos Esquecidos na maior aventura de Larian até então. Prepare seu grupo e explore mais uma vez as terras desse amado RPG.