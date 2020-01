Aqui estão os 5 melhores jogos de verão da história

Você pode até não gostar de calor (sério?), mas tem algo do verão que certamente curte. Praia, piscina, ou quem sabe uma noite ao ar livre com amigos são algumas destas opções. E quem disse que o universo dos games também não tem seus jogos de verão? Esta é a lista com as delícias dos jogos para curtir na estação mais quente.

Mario and Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (2019)

Sega - Nintendo Switch

Este é uma das melhores coletâneas de games esportivos de verão já feitas. Isso sem falar que Mario and Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games reúne até quatro jogadores em um mesmo Nintendo Switch (ou até oito online) para disputas sem fim em esportes mais tradicionais, como futebol e atletismo, ou nas quatro novas modalidades dos jogos: skate, surfe, caratê e escalada. Fora isso, você pode escolher dentre jogar com os gráficos da atualidade ou com os clássicos pixels dos tempos originais do Mario e Sonic.

Wii Sports Resort (2009)

Nintendo - Nintendo WiiU

Um homem com seu Jet Ski não quer guerra com ninguém © Nintendo

O que já era divertido retornou em grande estilo. O excelente Wii Sports, coletânea de jogos esportivos original do Wii, deu seguimento a um resort tropical no Wii Sports Resort, com novos jogos como esgrima, tênis de mesa, frisbee, basquete e muito mais. Diversos acessórios, como Wii MotionPlus e outros periféricos malucos do Wii-mote (espadas de esgrima acopláveis, por exemplo), completaram a folia. O resultado é algo ainda mais fácil, mais verão e mais acessível para toda a família do que o game original.

Tony Hawk’s Pro Skater HD (2012)

Activision - PlayStation 3, Xbox 360, PC

Lendas do skate nunca saem de moda. © Activision

Aqui damos um tempo nos mascotes famosos e jogos mais familiares, pois o nome do jogo desta vez é adrenalina! Tony Hawk's Pro Skater sempre foi uma febre dentre os gamers no passado e quando sua versão HD saiu na Xbox Live e PSN a festa digital estava lançada. Poder jogar qualquer título da série THPS era a solução perfeita de férias de verão para quem não podia deslizar pelas calçadas e ou construir rampas no gramado dos vizinhos e curtir com skates na vida real. As manobras, os combos e a trilha sonora animal retornaram, assim como horas e horas de muita diversão sobre rodinhas e rolamentos digitais. Se nunca jogou um dos títulos da série, faça esse favor a você mesmo corrija isso o quanto antes.

Rock Band (2007 - 2015)

Harmonix - PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Quem nunca quis ter uma banda que atire a primeira baqueta © Harmonix

Nem todo mundo tem tempo ou paciência para aprender a tocar um instrumento real. E foi assim que jogos como Guitar Hero e Rock Band surgiram e preencheram o trágico vazio existencial musical dentro de nós. Esses jogos nos reuniram para momentos (quase) tão épicos quanto um maracanã lotado de fãs, no desejo de ouvir nossos solos e um tostão da nossa voz. Mas foi graças aos múltiplos instrumentos e microfones de Rock Band que finalmente foi possível ser uma banda! Esse é um jogo perfeito para reunir a galera no verão, e é uma pena que Harmonix não tenha mantido a série. Porém, ainda há tempo de conectar seus instrumentos nos consoles e jogar os múltiplos games da franquia para fazer do verão algo muito mais animado.

California Games (1987)

Epyx - Sega Genesis, Master system, PC

Gamers, contemplem o Santo Graal dos jogos de verão! California Games (no Brasil chamado de Jogos de Verão) basicamente criou o universo de games ao sol, com esportes radicais, combos e disputas com os amigos. Com seis modalidades - Half-pipe, patins, surfe, BMX, footbag (embaixadinhas com uma bolinha) e frisbee - é possível criar competições com até nove pessoas e ver quem conquistava mais pontos e tornava-se o campeão. Sua trilha sonora é memorável, os gráficos e jogabilidade bem modernas (para a época), e definitivamente esse foi o jogo esportivo favorito de muita gente durante anos! Afinal, o nome no Brasil desta obra era "Jogos de Verão", e melhor que isso é poder disputar para ver quem quebra o recorde de cada modalidade e clamar o título de melhor jogador daquele esporte. Agora você entende porque o Sega Genesis Classic (conhecido aqui como Mega Driver) surgiu no mercado.