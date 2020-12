Com novos consoles, qual é o futuro do futebol digital?

Uma nova geração de consoles enfim está disponível, e com as chegadas de PlayStation 5 e Xbox Series X|S uma pergunta vem logo à cabeça: o que vai acontecer com os jogos de futebol? Pra ajudar a chegar a uma resposta, três profissionais da bola digital falam sobre expectativas sobre o FIFA e o PES .

Os novos jogos

FIFA 21 é a novidade da EA para a próxima geração. Já disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC, a versão next-gen deverá seguir a linha de melhorias da geração anterior , com destaques para o posicionamento, fundamentos da bola e arrancadas. Porém, espera-se que a EA entregue correções e até novidades na nova versão, disponível dia 4 de dezembro. Já o PES 2021 foi feito como uma reformulação, que utilizou o PES 2020 de base. Isso porque todo o time de desenvolvimento está focado no PES 2022, totalmente refeito do zero, em um novo motor gráfico e com diversas promessas para o próximo ano.

A Konami ainda promete que este novo game, desenvolvido com um mecanismo atualizado, vai deslumbrar os fãs com melhorias surpreendentes em todas as áreas do jogo. Dentre as promessas, modelos e animações mais realistas, física aprimorada, visuais fotorrealistas e mais. O teaser apresentando (acima) tem alta qualidade gráfica - tanto no Messi como no uniforme, na chuteira e no gramado. Realmente, o novo game promete!

Mudanças, pra já!

Zaga sobrenatural não dá, minha gente! © EA Sports

Muito é esperado dos novos títulos e apesar de terem estilos e jogabilidade diferentes, um ponto recebe a atenção dos jogadores: a zaga. "Quando você antecipa um jogador, principalmente um zagueiro, ele fura diversas vezes, o que cria mais chances de gol do adversário", diz Eduardinho, 16 anos e profissional-sensação do eBrasileirão do PES, semifinalista do Brasileiro do ano passado e que concorre ao prêmio de atleta revelação no Prêmio Esports.

Se os zagueirões do PES falham, no FIFA são sobre-humanos! Ao menos é o que diz Miguel 'Spiderkong' Bilhar, atleta da seleção brasileira de FIFA, campeão brasileiro e atual número 9 do mundo - este ano, chegou ao Top 4 do FIFA eClub World Cup 2020. "Tem muitos bloqueios absurdamente irreais e automáticos de chutes feitos pelo defensores que o jogador nem está controlando. Acho que a pressão em si poderia até existir, obviamente, mas não dá na forma que é hoje, em que seu time marca sozinho", afirma.

Pedro Resende, atleta da Internazionale de Milão, seleção brasileira, campeão brasileiro de 2018 e campeão mundial no Xbox , é outro que concorda com Spiderkong. E vai além. "A principal mudança que o jogo precisa ter é ser o mais manual possível", diz Resende, ao estender a questão a todas as posições em campo. Tanto ele como Spiderkong acreditam que isso será determinante pra que os jogadores mostrem suas reais habilidades para vencer nos próximos games da franquia.

Isso dá muito certo

Venha de vez não, menino! Mais mobilidade significa olé! © Konami

O que é bom precisa ser elogiado e os atletas de FIFA falam como cada jogador cria seu próprio estilo nos gramados digitais, algo benéfico que eles torcem que continue nos próximos jogos. Afinal, isso serve tanto para montar sua equipe quanto para estudar adversários e preparar seu time rumo à vitória. "Isso certamente ajudou no crescimento do competitivo", explica Spiderkong. "Nos outros jogos você não tinha tantas opções de estratégia para preparar seu time contra o adversário", conta Resende, elogiando o FIFA 21.

Já no PES, Eduardinho comenta que a mobilidade melhorada precisa ser elogiada e pode ser o caminho para um futebol mais fluido no tão aguardado PES 2022. "Graças a isso, estou conseguindo driblar mais e controlar bem os jogadores, principalmente na parte do ataque".

Competitivo

Quer a elite do FIFA? Você precisa, em média, de 27 vitórias em 30 jogos! © EA Sports / Pedro Resende

Além do tradicional 1x1, novos formatos são testados. 3x3 no PES, por exemplo, virou um dos principais torneios em 2020. Porém, os profissionais preferem um equilíbrio nisso. "O 1x1 foi colocado de lado, focando no 3x3, como em torneios amadores", fala Eduardinho. "Eles deveriam voltar com mais 1x1, sem deixar o 3x3, abrangendo toda comunidade", afirma.

Enquanto isso, no FIFA, você precisa construir seu time no Ultimate Team e vencer as competitivas online no jogo para chegar aos torneios profissionais. De acordo com Spiderkong o problema é que, com tempo e dinheiro, todos os times tendem a ter nota Geral próxima do 99, o que deve ser revisto. "Gostaria de ver restrição de elencos presenciais. Jogos onde 11 pro players têm times com nota 99 se tornam chatos e massivos de assistir. Se tivessem que abrir mão de alguns jogadores, provavelmente o evento se tornaria mais atrativo e mais difícil de ser jogado".

#FicaDica

Quer se preparar para a próxima geração do futebol digital e melhorar seu nível competitivo? Então anote o que esses três profissionais feras da bola sob o joystick têm pra dizer:

Resende (FIFA) . "Você precisa sempre ter a cabeça 100% tranquila. Foque na partida, pois FIFA competitivo é 70% psicológico e os outros 30% gameplay. Por isso que seu psicológico precisa estar afiado pra atingir bons resultados."

Eduardinho (PES). "Entre em campeonatos e enfrente os melhores. E não tenha vergonha de ver tutoriais em vídeo, seja de marcação ou ataque. Existem vários deles ensinando macetes, o que é uma boa forma de evoluir! Eu aprendi assim."

Spiderkong (FIFA). "A principal virtude é a paciência. FIFA costuma "tiltar" muito as pessoas e a gente acaba colocando muito a culpa no jogo, olhando menos pros nossos erros. E o que não falta é conteúdo do jogo no YouTube e Twitch."

