Flakes Power: o que aprendi falando pra 6 milhões de pessoas

Agora, como um mestre nas batalhas do Fortnite e como o maior youtuber de games no Brasil , ele conta o que aprendeu falando pra milhões de pessoas.

Às vezes você está muito acostumado a fazer um tipo de conteúdo e produzir de uma determinada maneira, mas quando pensa em mudar ou inovar, tem medo de que o público reaja de uma forma negativa. Se tu gosta do que faz e acredita no seu tipo de conteúdo, invista nisso e não tenha medo das mudanças e da reação do público.

Quando você fala pra mais de 6 milhões de pessoas não tem chance de agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém discordando de você, te xingando, criticando etc. Mas jamais entre na pilha. Uma grande parcela do público vai reagir de forma negativa e tá tudo bem! Siga seu trabalho.

Quando a gente fala pra muita gente, a chance de adotarem o que você diz como verdade, de usarem como exemplo, é infinitamente maior. Então é preciso tomar muito cuidado com tudo pra sempre dar um bom exemplo. É importante não passar desinformação, não espalhar ou criar fake news etc.

Na BGS 2019, a live de Fortnite do Flakes chegou a 230 mil simultâneos, maior marca de um brasileiro no YouTube.