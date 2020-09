As melhores mudanças do PES 2021

Bola no meio de campo para o começo do jogo. O novo eFootball PES 2021 Season Update – PES 2021, para os íntimos – chegou e será o último desta geração de consoles. Enquanto o time da Konami já se prepara para reformular a franquia, saiba o que esperar desta edição.

Como assim Season Update?

Uma coisa é certa: a Konami foi sincera e deixou claro que O PES 20201 é um novo jogo, porém feito com base no PES 2020 . O novo game é uma uma atualização de temporada em vários aspectos da obra. A novidade ficou por conta do novo motor gráfico Unreal Engine 5 (em vez da atual Fox Engine), um anúncio ousado e até radical no mesmo ano em que a franquia comemora 25 anos.

O resultado é uma edição com um menos mudanças que as vistas normalmente ano após ano, mas que também custa menos e adiciona 20% de desconto para quem já tinha o PES 2020. Mesmo assim, PES 2021 tem times, uniformes e estádios atualizados e diversas melhorias que merecem destaque.

Jogabilidade

Uma das coisas mais importantes para fãs de jogos esportivos é como o jogo se comporta e seus controles. PES 2021 mantém muito das características de jogabilidade da versão anterior, mas felizmente traz melhorias em algumas das questões mais importantes. Um novo ângulo de câmera e uma mecânica incrementada de dribles ajudam e muito a dar novos ares ao bate bola.

Mas a mudança mais significativa foi a melhoria no sistema de colisão e física do jogo. Não ter que aturar as colisões sem sentido entre defensores desenfreados e aquele que carrega a bola é um alívio e uma vitória para o game. Os jogos estão com mais fluidez, sem tantas faltas ou penalidades sem sentido, dando mais espaço para pensar em jogadas decisivas.

Gráficos e similaridades com o mundo real

Consegue reconhecer essas estrelas do futebol no PES 2021? © Konami

Neste quesito, a Konami sabe extrair bem o potencial das plataformas da atual geração. Melhorias foram feitas e é fácil reconhecer os astros do futebol apenas ao olhar para suas contrapartes digitais. PES 2021 tem um ótimo visual, com boa quantidade de times licenciados e clubes parceiros, que aproveitam do benefício de scans faciais e construções precisas.

Ao unirmos isso aos dados das características dos jogadores, Neymar se parece e joga como Neymar, enquanto Cristiano Ronaldo mostra seu jeito fora da curva de jogar, correr e até de celebrar. Ao mesmo tempo, jogadores como Hazard e Messi apresentam seus estilos únicos com a bola, recriados como os conhecemos no mundo real. O mesmo pode ser dito de outras lendas presentes, como os técnicos da Master League.

Brasileirão

Talvez um dos maiores trunfos do game da Konami seja o apelo para o mercado nacional, graças à parceria oficial com o Campeonato Brasileiro. As séries A e B do Brasileirão permanecem em campo, com praticamente todos os times licenciados, além da bola, troféu e alguns estádios totalmente recriados para o jogo.

A continuidade desse conteúdo, com uniformes e elencos atualizados (alguns jogadores ainda devem vir na próxima atualização), e a possibilidade de simular o campeonato nacional para levar seu time favorito ao título – ou à primeira divisão, caso prefira a carreira com um time da série B – é diversão para muitas horas. Seja em uma liga organizada no modo principal ou na Master League, ao simular sua carreira como técnico e time, será que você será capaz de levar sua equipe do coração ao lugar mais alto do Brasil?

Poderia ter mais?

O professor aprovou o PES 2021 © Konami

Dentre os demais modos e detalhes, muito do PES 2020 está mantido. Ainda estão presentes o MyClub, modo no qual você coleta jogadores para seu time, aprimora suas habilidades e compete contra outros em uma variedade de torneios e ligas, e até a EURO 2020 completa (com jogadores e uniformes licenciados).

PES 2021 peca por ainda não trazer um modo história inovador, e isso faz falta. Da mesma forma, mais licenças oficiais serão sempre muito bem-vindas. Enquanto alguns ajustes finos foram feitos e outras melhorias de jogabilidade chegaram no momento certo, fãs que já têm a versão 2020 podem questionar se uma nova edição é necessária todos os anos, mas quem sabe isso não ajude a formatar um novo formato para jogos esportivos nos próximos anos.

eFootball PES 2021 Season Update já está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC. Nosso artigo foi possível graças a uma cópia de Xbox One cedida pela Konami. Questões gráficas também foram testadas em um notebook Predator Triton 900 equipado com Nvidia GeForce RTX 2080. Não deixe de verificar as especificações mínimas e recomendadas para rodar o jogo em seu PC.