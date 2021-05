Red Bull Campus Clutch: Odin e Amigos mira o mundo

Eles sabiam que o caminho não seria fácil. Eles também sabiam que precisariam subir round a round, melhorando de nível em cada um deles. Foi assim que a equipe Odin e Amigos se tornou a primeira campeã brasileira do Red Bull Campus Clutch . E agora? Bom, agora é mirar o mundo 🌎.

A história começou nas ranqueadas de Valorant e culminou em uma equipe de amigos: Sttlolo, Tzin, Guigz, Celestial e Frin. Alguns deles já se conheciam e outros apareceram por causa do talento que foi demonstrado entre uma e outra partida no competitivo.

“Eu já conhecia o Celestial de outro time e ele convidou o Guigz e o Tzin, que conheceu na ranqueada. O Frin foi uma surpresa, porque a gente já tinha cinco jogadores, mas ele foi tão bem contra a gente na ranqueada que decidimos colocá-lo no lugar de outro jogador”, conta o capitão da equipe, Sttlolo.

Sttlolo, capitão da Odin e Amigos © Arquivo pessoal de Eduardo Sttlolo

O jogador substituído deixou o grupo por não conseguir conciliar os estudos, trabalho e rotina de treinos. Com o time formado, Sttlolo (estudante de engenharia elétrica na Universidade Cruzeiro do Sul), Celestial (direito na Anhembi Morumbi), Frin (engenharia civil na Universidade Cruzeiro do Sul), Tzin (educação física na Unicid) e Guigz (nutrição na Uniptan) tinham que escolher um nome.

“No Rainbow Six tinha um campeonato de fim de semana que a gente tinha o costume de colocar ‘Fulano e amigos’, então quando ninguém sugeriu um nome pro time eu coloquei Odin e amigos, simples assim”, conta.

Tzin, Guigz, Celestial e Frin © Odin e Amigos

Sttlolo gosta tanto de jogar com a Odin no Valorant , que acabou ficando conhecido na comunidade como Maníaco da Odin e até gente da sua família chama ele assim.

“Eu comecei jogando com ela no beta do Valorant e quase ninguém usava, mesmo com um potencial enorme por causa da velocidade de disparo e quantidade de munição. Como costumo usar como a minha arma principal, fiquei conhecido como Maníaco da Odin pelos jogadores das ranqueadas. Por comentar sobre o jogo com meu pai e meu tio, eles acabaram vendo algumas jogadas minhas e viram que eu tô sempre de Odin e o apelido acabou pegando”, diz.

A jornada rumo ao título

Entre as rotinas semanais de pouco mais de 30 horas de treino, eles passaram por um caminho cheio de pedras para conquistar o título. Nas classificatórias, bateram SWC, Feb Green Owls e UFSCAR-Fire. Nas semifinais, perderam por 2 a 1 pro Stay at Home. Mas, por causa do sistema de dupla eliminação, venceram o time Seleção no chaveamento Lower pra ter a chance de buscar revanche na final.

Por vir do Lower, Odin e Amigos começou com um mapa (Icebox) de desvantagem. Mesmo assim buscaram a virada para levar o time à vitória. Venceram a Stay At Home por 3 a 2 na disputa MD5 (melhor de cinco jogos) e garantiram a vaga na fase internacional da competição.

"Parecia que eu estava sonhando, nem conseguia acreditar que todo o esforço valeu a pena. O Guigz até chorou, mas eu fiquei sem reação, muito feliz, mas não conseguia raciocinar direito, foi uma experiência única!"

Rumo à Final Mundial

Prepare-se para um torneio épico de Valorant © Red Bull

Além do que já faziam durante as classificatórias, a Odin e Amigos também disputam torneios particulares de fim de semana para aprimorar a técnica, testar novas estratégias e simular o clima de partidas decisivas. Nos dias 5 e 6 de junho, a equipe representará o Brasil na etapa latino-americana.

“A gente espera que os adversários venham com uma composição mais defensiva do que as que costumamos ver no Brasil. Com o tanto que estamos treinando, estamos confiantes para sair com a vitória independentemente do time.”

Os 12 melhores das disputas continentais vão pra final mundial, dias 17 e 18 de julho, em Madri, na Espanha. Quem conquistar o troféu do Red Bull Campus Clutch vai embolsar 20 mil euros e um convite pra assistir aos maiores pro gamers do planeta no Valorant Masters .

