Red Bull Campus Clutch já tem o seu campeão nacional

“Não tenho nem palavras para explicar. No Split, a gente achava que ia perder, mas adaptamos a nossa estratégia e deu certo. A gente treinou o mês inteiro pro evento. Pode ter certeza que estamos preparados [pra fase internacional]", diz Sttlolo, eleito melhor player da decisão, com 225 eliminações.

“Não tenho nem palavras para explicar. No Split, a gente achava que ia perder, mas adaptamos a nossa estratégia e deu certo. A gente treinou o mês inteiro pro evento. Pode ter certeza que estamos preparados [pra fase internacional]", diz Sttlolo, eleito melhor player da decisão, com 225 eliminações.

“Não tenho nem palavras para explicar. No Split, a gente achava que ia perder, mas adaptamos a nossa estratégia e deu certo. A gente treinou o mês inteiro pro evento. Pode ter certeza que estamos preparados [pra fase internacional]", diz Sttlolo, eleito melhor player da decisão, com 225 eliminações.

Arrebente no Valorant com dicas do Xand, da FURIA

chegou à fase semifinal após superar SWC, Feb Green Owls e UFSCAR-Fire nas fases classificatórias. Na semi, perdeu por 2 a 1 pro Stay at Home. Mas, por causa do sistema de dupla eliminação, Odin e Amigos venceu o time Seleção no chaveamento Lower pra ter a chance de buscar a revanche na final.

Odin e Amigos chegou à fase semifinal após superar SWC, Feb Green Owls e UFSCAR-Fire nas fases classificatórias. Na semi, perdeu por 2 a 1 pro Stay at Home. Mas, por causa do sistema de dupla eliminação, Odin e Amigos venceu o time Seleção no chaveamento Lower pra ter a chance de buscar a revanche na final.

Odin e Amigos chegou à fase semifinal após superar SWC, Feb Green Owls e UFSCAR-Fire nas fases classificatórias. Na semi, perdeu por 2 a 1 pro Stay at Home. Mas, por causa do sistema de dupla eliminação, Odin e Amigos venceu o time Seleção no chaveamento Lower pra ter a chance de buscar a revanche na final.