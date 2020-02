Red Bull Dragon Ball FighterZ: vamos conhecer o campeão

Aumente seu ki e retire o medidor de força do rosto, pois a ação será maior que 8000 e ele vai explodir! O icônico Pavilhão Baltard será o palco definitivo, onde valentes lutadores de todo o mundo estarão reunidos para descobrir quem é o melhor guerreiro Z do planeta!

A Dragon Ball FighterZ World Tour 2019/2020 é a segunda edição da série global de torneios do jogo de luta da Bandai Namco Entertainment. E neste fim de semana (dias 8 e 9) você vai mergulhar no universo de

A final mundial do torneio será realizada em Paris, França, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2020. Os 16 melhores jogadores do mundo estarão prontos para a batalha e somente um deles será o campeão.

Uma última esperança

Ainda há uma última chance, para os aspirantes a Guerreiro Z que desejam fazer parte da batalha final. O "Last Chance Qualifier" acontece na manhã do sábado (8) e é a eliminatória final que definirá o 16º e último lutador da final dentre os 256 inscritos na competição que abre o Red Bull Dragon Ball Fighterz - World Finals .

16 entram, apenas 1 sairá vitorioso