Dupla campeã dá dicas pra mandar bem no Red Bull Flick

A maior competição mundial de

Counter Strike: Global Offensive

2x2 retornou ao Brasil para sua segunda edição. E coloca em jogo a habilidade de players de todos os níveis num formato tradicional, com disputas em duplas e em um mapa exclusivo. As

e a primeira fase qualificatória vai de 25 de junho a 9 de julho. No início de agosto, as quatro melhores duplas se enfrentam na Final Nacional. O time campeão, além do troféu, vai tirar o passaporte da gaveta pra disputar a fase mundial em Copenhague, na Dinamarca.