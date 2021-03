Vêm aí as finais da 3ª Temporada do Red Bull M.E.O.

Aberto a todos - vencido por um! O Red Bull M.E.O. é uma competição global de jogos pra celular que está em sua terceira temporada, a maior até agora. Foram mais de 22 mil jogadores pelo mundo disputando pra chegar à glória. Eles querem ser campeões dos maiores e melhores jogos mobile do mundo.

As finais vão rolar durante 12 dias, com jogadores e torcedores entrando em uma versão virtual de Istambul, na Turquia. É lá, que vai rolar a consagração dos melhores do mundo em Teamfight Tatics , Hearthstone e PUBG Mobile .

A abertura virtual será no dia 17 de março, e o início da competição no dia 20. Veja o que você precisa saber pra não perder as finais da 3ª Temporada do Red Bull M.E.O.

O que esperar

Os vencedores nacionais de 28 países se enfrentarão no maior palco da competição. Mas diferentemente das edições anteriores, o evento não é somente para os jogadores, vai rolar também um festival digital para que os fãs possam curtir uma das mais belas cidades do mundo.

Escolhido como o campo de batalha digital perfeito para a competição global por causa da sua posição em dois continentes, Europa e Ásia, Istambul vai hospedar um campo de jogo envolvente com três áreas dedicadas aos jogos da 3ª temporada do Red Bull M.E.O. , com torneios que acontecerão em locais históricos da cidade.

A disputa de Hearthstone na 2ª Temporada do Red Bull M.E.O. © David Ihl/Red Bull Content Pool

Os jogadores e fãs de Hearthstone , por exemplo, poderão desfrutar de uma competição no Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos mercados do mundo, enquanto o Teamfight Tatics terá as suas competições na bela Praça Ortakoy, que fica à beira do rio Bósforo, um dos cartões postais da cidade.

Por fim, a final do PUBG Mobile será dividida em dois eventos regionais para garantir a melhor experiência possível aos jogadores. Serão dois campeões: um do Oriente e outro do Ocidente. A disputa vai rolar na estação ferroviária de Haydarpaşa, que já foi a principal estação do lado asiático de Istambul.

Os fãs poderão desfrutar de passeios virtuais em locais de tirar o fôlego, como a Praça Sultanahmet e a Torre de Gálata, transmissões ao vivo e desafios interativos, incluindo uma caça ao tesouro inteiramente no ar feita no distrito do PUBG Mobile .

Em julho de 2020, Istambul sediou as finais nacionais da Turquia do Red Bull M.E.O. , um evento em que os jogadores competiram dentro de seus carros em uma balsa em movimento para garantir o distanciamento social. Portanto, não é de se admirar que a cidade tenha sido escolhida para a final épica da terceira temporada.

Onde assistir?

O evento começa dia 20 de março com as finais de Hearthstone . Dois dias depois rolam as finais ocidentais de PUBG Mobile . O festival de 12 dias chegará a uma conclusão nos dias 27 e 29 de março, com duas competições. A primeira, uma batalha pela supremacia no combate de Teamfight Tatics e a outra pra coroar o melhor jogador do Oriente de PUBG Mobile. Tudo transmitido ao vivo no canal da Red Bull na Twitch .